China startet eine weitere Serie von Internet-Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen

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China startet eine weitere Serie von Internet-Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen

Ixbt.com berichtet, dass der Start erfolgreich war.

Laut einem Bericht von ixbt.com fand der nächste Raketenstart am 16. August um 12:10 Uhr Pekinger Zeit statt. Für diese wichtige Mission wurde ein kommerzieller Weltraumbahnhof auf der Insel Hainan ausgewählt. Der erfolgreiche Start erfolgte von einer eigens dafür vorgesehenen Startrampe. Alle Raumfahrzeuge trennten sich zum geplanten Zeitpunkt erfolgreich von der Rakete und erreichten ihre vorgesehenen Umlaufbahnen.

Die Fähigkeiten der Rakete Long March-12

Die bei dieser Mission eingesetzte Trägerrakete ist auch aus technischer Sicht besonders bemerkenswert. Berichten zufolge wurde für den Flug eine zweistufige Rakete des Typs Long March-12 ausgewählt. Das Raumfahrzeug arbeitet mit einem Treibstoffpaar aus Flüssigsauerstoff und Kerosin und weckt aufgrund seiner technischen Kennwerte großes Interesse bei Fachleuten.

Die Rakete wurde von Fachleuten der Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) speziell entwickelt. Die Trägerrakete zeichnet sich dadurch aus, dass sie umfassend für den Transport kommerzieller Nutzlasten in niedrige Erdumlaufbahnen und sonnensynchrone Umlaufbahnen optimiert wurde. Dadurch wird Chinas Position auf dem Markt für kommerzielle Raumfahrt weiter gestärkt.

Auf dem Weg zur Erweiterung des globalen Internets

Derzeit arbeiten führende Staaten und private Unternehmen weltweit intensiv daran, mithilfe von Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen eine globale Internetabdeckung zu schaffen. Chinas Programm ist ebenfalls die praktische Umsetzung dieses strategischen Ziels. Jeder erfolgreiche Start einer neuen Serie schafft eine wichtige Grundlage für den Ausbau der chinesischen Weltrauminfrastruktur.

Dennoch bleibt bislang geheim, wie viele Satelliten die gestartete 24. Gruppe umfasst. In der offiziell veröffentlichten Mitteilung wurde keine genaue Zahl der Raumfahrzeuge genannt. Trotzdem zeigt Chinas Aktivität in diesem Bereich, dass der Wettbewerb auf dem Markt für Weltraumtechnologien weiter zunehmen dürfte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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