US-Geheimdienst beginnt, Radiowellen aus dem Orbit zu überwachen

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US-Geheimdienst beginnt, Radiowellen aus dem Orbit zu überwachen

Das US National Reconnaissance Office (NRO) hat mit HawkEye 360 einen neuen Vertrag zur Bereitstellung kommerzieller funkelektronischer Aufklärungsdaten geschlossen. Die Vereinbarung hat das Unternehmen von einer mehrjährigen Phase der Technologiebewertung zur operativen Unterstützung US-amerikanischer Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden geführt. Dieser Schritt läutet eine neue Ära der weltraumgestützten Überwachung ein und stellt staatlichen Stellen fortschrittliche technologische Möglichkeiten zur Bewältigung globaler Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben bereit. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sind Funkfrequenzsatelliten im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Satelliten nicht nur darauf spezialisiert, Aufnahmen der Erdoberfläche zu machen, sondern auch elektronische Emissionen von Radaren, Kommunikationssystemen und maritimer Ausrüstung zu erfassen. Die gemeinsame Auswertung der Daten mehrerer Raumfahrzeuge ermöglicht es, die Signalquelle präzise zu orten und ihre geografische Position zu bestimmen. Das schafft einen wichtigen Vorteil bei der Verfolgung von Objekten unabhängig von natürlichen Hindernissen wie Wolken oder Dunkelheit.

Kleine Konstellationen im All und ihre Fähigkeiten

HawkEye 360 betreibt derzeit mehr als dreißig Kleinsatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Die Systeme sind üblicherweise zu Gruppen aus drei Raumfahrzeugen zusammengeschlossen und können Funkfrequenzemissionen selbstständig erkennen, klassifizieren und geolokalisieren. Das Netzwerk ermöglicht es, die Bewegungen wichtiger Objekte an jedem Ort der Welt nahezu in Echtzeit zu überwachen.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen des vom NRO genutzten Programms Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA) geschlossen. Dieses ermöglicht es, den Umfang der eingekauften kommerziellen Funkfrequenzdaten flexibel an die jeweiligen Einsatzanforderungen anzupassen. Das Programm ist die logische Fortsetzung eines 2022 gestarteten dreistufigen Projekts. Damals schloss das NRO Forschungsvereinbarungen mit sechs Unternehmen und prüfte deren Fähigkeiten durch Modellierungen und Demonstrationen im Orbit.

Globales Geschäft und Zukunftspläne

Das Unternehmen baut die Bereitstellung von Daten aus, die nicht nur für die nationale Sicherheit, sondern auch für zivile und humanitäre Missionen benötigt werden. Gleichzeitig wächst das internationale Geschäft von HawkEye 360 rasant. Insbesondere sind die internationalen Einnahmen des Unternehmens deutlich gestiegen und machen inzwischen einen wichtigen Anteil des gesamten Quartalsumsatzes aus. Zudem sicherte sich das Unternehmen mehrjährige Vereinbarungen für Projekte zur elektronischen Kampfführung in Europa sowie mit Kunden in der Region des Indischen Ozeans, darunter der indischen Marine.

Angesichts der steigenden Nachfrage plant HawkEye 360, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre die Intervalle für die erneute Überwachung desselben Gebiets und die Datenbereitstellung auf bis zu 10 Minuten zu verkürzen. Dies soll durch den Start zusätzlicher Satelliten und die Unterbringung von Nutzlasten auf Raumfahrzeugen anderer Anbieter erreicht werden. Dadurch soll die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Raumfahrttechnologien und funkelektronische Aufklärung weiter steigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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