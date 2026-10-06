Produktionskosten für Huawei-Smartphones drastisch gestiegen

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Produktionskosten für Huawei-Smartphones drastisch gestiegen

Der drastische Anstieg der Preise für Speicherchips und Komponenten auf dem globalen Mobilfunkmarkt wirkt sich erheblich auf große Technologieunternehmen aus, darunter auch Huawei. Laut ixbt.com hat dieses Problem eine schwierige Phase für die gesamte Branche eingeleitet und zwingt die Hersteller dazu, ihre Preispolitik zu überdenken. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Huawei-Geschäftsführer Yu Chengdong betonte, dass der Anstieg der Speicherpreise, die für moderne Gadgets erforderlich sind, die Produktionskosten für ein einzelnes Gerät um mehr als 200 USD erhöht hat. Dies führt zu einem starken Anstieg der Unternehmensausgaben.

Der Einfluss der Speicherpreise

Da viele Huawei-Smartphones mit Speichermodulen hoher Kapazität ausgestattet sind, spürt das Unternehmen die Auswirkungen dieser Preiserhöhung stärker als andere. Bis vor kurzem hatte das Management des Unternehmens die zusätzlichen Kosten selbst getragen und versucht, die Preise für Endprodukte für die Verbraucher nicht zu ändern.

Experten sind jedoch der Meinung, dass ein solch begrenzter Ansatz auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass ein derartiger Kostenanstieg zu einem deutlichen Rückgang der allgemeinen Rentabilität des Unternehmens geführt hat.

Zukünftige Preispolitik

Yu Chengdong gab offen zu, dass das Unternehmen gezwungen sein wird, die Preise seiner Smartphones in Zukunft zu erhöhen. Ihm zufolge ist die Gewährleistung der geschäftlichen Stabilität unter den aktuellen Bedingungen die wichtigste Priorität.

„Wenn wir nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen und weiterhin Verluste machen, kann das Unternehmen langfristig nicht bestehen. Das Unternehmen muss in erster Linie überleben“, so Yu Chengdong.

Diese Veränderungen betreffen nicht nur die Marke Huawei, sondern die gesamte Mobilfunkbranche und zwingen die Hersteller dazu, sich an die neuen wirtschaftlichen Realitäten anzupassen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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