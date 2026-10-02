Huawei entwickelt neue Generation des Kirin-Chips mit neuartiger Methode

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Huawei entwickelt neue Generation des Kirin-Chips mit neuartiger Methode

Huawei hat einen neuen Meilenstein in der Fertigung von Mobilprozessoren erreicht und einen einzigartigen Weg gefunden, die Dichte zu erhöhen, ohne die Transistorgröße zu verringern. Laut ixbt.com besteht der neue Kirin 9050 Pro Prozessor aus mehreren vertikal gestapelten aktiven Siliziumschichten, eine Technologie, die die Leistungsfähigkeit des Chips erheblich erweitert. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Angaben des Analysezentrums Kurin Insights wurde bei der Entwicklung des neuen Mobilprozessors die LogicFolding -Technologie eingesetzt. Dieser Ansatz ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Komponentendichte, ohne dass eine Verkleinerung der Transistoren erforderlich ist. Dadurch konnte das Unternehmen bestehende technologische Grenzen umgehen.

Zweilagige Architektur und ihre Vorteile

Der Kirin 9050 Pro verfügt über eine Struktur, die aus zwei übereinander gestapelten separaten Kristallen besteht. Einer enthält die primäre Rechenlogik, während die zweite Schicht für SRAM und Cache-Speicher reserviert ist. Diese beiden Teile sind durch zahlreiche vertikale Verbindungen mit sehr geringem Abstand miteinander verbunden.

Dieser fortschrittliche Ansatz ermöglicht es, die Distanz zwischen Rechenblöcken und Speicher zu verkürzen. Dies reduziert die Latenzzeiten beim Datenaustausch und steigert die Gesamtleistung. Interessanterweise sind die Abmessungen beider Siliziumschichten nahezu identisch und betragen jeweils etwa 11,13 × 10,84 mm bzw. 120,65 mm².

Herstellungsprozess und technologische Komplexität

Der Quelle zufolge verwenden Huawei und SMIC unterschiedliche technologische Prozesse für die beiden Teile des Prozessors. Es wird vermutet, dass der Rechenkristall auf Basis der SMIC N+3-Technologie hergestellt wird, während für den Speicherkristall der N+2-Prozess zum Einsatz kommt. Die Aufteilung des Prozessors in Teile bietet auch fertigungstechnische Vorteile.

Je kleiner die Fläche der einzelnen Kristalle ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Defekt den gesamten Chip unbrauchbar macht. Der nachfolgende vertikale Montageprozess macht die Produktion jedoch deutlich komplexer, was die Ausbeute an funktionsfähigen Prozessoren verringern könnte.

Aufgrund dieser fertigungstechnischen Schwierigkeiten ist der Einsatzbereich des Kirin 9050 Pro Prozessors derzeit begrenzt. Berichten zufolge verbaut Huawei diesen fortschrittlichen SoC-Chip nur in seinen absoluten Flaggschiff-Smartphones, den Pro Max- und RS-Versionen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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