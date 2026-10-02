Huawei Mate 90 Pro Max ist das erste Smartphone mit Unterstützung für vier SIM-Karten

Huawei hat einen bedeutenden Schritt auf dem Markt für Mobiltechnologie gemacht und sein neues Flaggschiff, das Huawei Mate 90 Pro Max, vorgestellt. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es weltweit erstmals vier SIM-Karten unterstützt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, drei Nummern im aktiven Standby-Modus zu halten. Laut ixbt.com ermöglicht diese innovative Lösung den Nutzern eine bequeme Verwaltung von Nummern für Arbeit, persönliche Kommunikation und mobiles Internet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Eines der wichtigsten technischen Merkmale des neuen Smartphones ist seine einzigartige Kartenkonfiguration. Das Gerät umfasst zwei physische SIM-Karten und zwei eSIM-Technologien. Dies macht es für den Nutzer überflüssig, ständig Profile und Karten wechseln zu müssen, was besonders für moderne Geschäftsleute wichtig ist, die aktiv mehrere Kontaktnummern nutzen.

Verbindungsqualität und neue Antennenkapazitäten

Um die Verbindungsstabilität zu gewährleisten, haben die Ingenieure von Huawei den technologischen Ansatz des Geräts grundlegend aktualisiert. Das Smartphone ist mit einem speziellen kombinierten Antennensystem ausgestattet, das Wi-Fi- und Mobilfunkmodule umfasst. Dieses System wurde entwickelt, um die Abdeckung mobiler und drahtloser Netzwerke zu verbessern und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung der Verbindungsstabilität.

Nach Angaben des Herstellers konnten die neuen Antennen die Signalstärke für beide Verbindungsarten um 2 dB erhöhen. Dieser Wert gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb des Smartphones selbst in komplexen Funkumgebungen und an Orten mit hoher Netzwerkauslastung. Dadurch können Nutzer auch in schwierigen Gebieten eine stabile Verbindung genießen.

Hohe Geschwindigkeit unter schwierigen Bedingungen

Huawei gibt an, dass die erhöhte Signalstärke und die fortschrittlichen Technologien an überfüllten Orten mit hohem Netzwerkverkehr deutlich spürbar sind. Insbesondere in belebten Bereichen wie Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen können die Download-Geschwindigkeiten für Dateien um bis zu 40 Prozent steigen. Dies sorgt für erheblichen Komfort im täglichen Gebrauch.

Auch bei öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten wurden die Netzwerkkapazitäten verbessert. Berichten zufolge beschleunigen sich die Videoübertragungsraten an solchen Orten um bis zu 30 Prozent. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Inhalte problemlos zu teilen, selbst wenn der Internetverkehr stark ausgelastet ist.