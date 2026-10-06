Ein Planet der neuen Generation aus der Asche eines toten Sterns geboren

Eine internationale Gruppe von Astronomen hat erste Beweise dafür gefunden, dass sich um sonnenähnliche Sterne auch nach Abschluss ihres Lebenszyklus neue Planeten bilden können. Diese Entdeckung könnte das Verständnis evolutionärer Prozesse im Universum grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com existierte der identifizierte Himmelskörper vor der Zerstörung des Sterns nicht und hat den Übergang zum Weißen Zwerg nicht durchlaufen. Der neue Planet entstand direkt aus der Materie, die der Stern in der letzten Phase seines Lebens in den Weltraum ausgestoßen hat.

Ein neues Kapitel der Sternenevolution

Sterne mittlerer Masse wie die Sonne durchlaufen am Ende ihrer Entwicklung eine Phase der raschen Ausdehnung ihrer äußeren Hüllen. Nachdem Helium und andere schwere Elemente verbrannt sind, stoßen sie diese Schichten in den Weltraum aus, was zur Bildung eines planetarischen Nebels führt, während der verbleibende Kern zu einem Weißen Zwerg wird.

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft wurde früher bezweifelt, dass innerhalb planetarischer Nebel vollwertige Himmelskörper existieren können. Beobachtungen der letzten zwanzig Jahre haben jedoch gezeigt, dass Weiße Zwerge in der Lage sind, Himmelskörper zu zerreißen und zu verschlingen, die Materialien enthalten, die für Gesteinsplaneten charakteristisch sind.

Die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung

Jüngste Studien erweitern die bestehenden wissenschaftlichen Ansichten erheblich. Wissenschaftler stellen nun die Frage, ob um die Überreste toter Sterne ganze „Planeten der zweiten Generation“ entstehen können.

Experten halten es für möglich, dass solche neuen Welten sogar aus der Materie entstehen könnten, die unsere eigene Sonne in Zukunft in den Weltraum ausstoßen wird. Dies ermöglicht ein tieferes Verständnis der Materiezirkulation im Universum und der Prozesse der Wiedergeburt von Sternsystemen.