Astronomen entdecken einen Planet der zweiten Generation aus den Überresten eines toten Sterns

Eine internationale Gruppe von Astronomen hat die ersten verlässlichen Beweise für die Existenz eines Planeten der zweiten Generation gefunden, der einen Weißen Zwerg umkreist. Das wissenschaftliche Interesse an diesem kosmischen Objekt ist groß, da es aus den Trümmern nach dem Kollaps seines Muttersterns entstanden sein könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com umkreist der Gasriese in der Größe von Jupiter den Weißen Zwerg HS 0209+0832, wobei ein vollständiger Umlauf etwa 4,4 Erdtage dauert. Normalerweise entstehen Planeten gleichzeitig mit Sternen aus einer protoplanetaren Scheibe, die einen jungen Stern umgibt. In diesem Fall schlagen Wissenschaftler jedoch ein völlig anderes Szenario vor.

Die Geheimnisse der Entstehung eines ungewöhnlichen Planeten

Die Forscher betonen, dass dieser Himmelskörper entstand, nachdem der Stern die letzten Stadien seiner Entwicklung durchlaufen, seine äußeren Hüllen abgestoßen und sich in einen Weißen Zwerg verwandelt hatte. Deshalb vergleichen die Autoren ihn mit dem mythischen Phönix, da er aus der Materie eines toten Sterns wieder „auferstanden“ ist.

Der wichtigste Beweis für diese Hypothese ist die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre des Weißen Zwergs. Dort wurde eine ungewöhnlich hohe Konzentration an schweren Elementen wie Zink, Kupfer und insbesondere Niob festgestellt. Es stellte sich heraus, dass die Menge einiger Substanzen fast tausendmal höher ist als die Werte in der Sonne.

Der s-Prozess und die Sternentwicklung

Die identifizierten schweren Elemente stehen im Zusammenhang mit dem s-Prozess, einer Kette von Kernreaktionen in alternden Sternen. Diese Prozesse laufen besonders in den späten Stadien der Sternentwicklung aktiv ab, kurz bevor die äußeren Hüllen abgestoßen werden. Genau dieser Faktor machte die chemische Zusammensetzung des Systems zu einer bedeutenden Entdeckung.

Derzeit zieht der Weiße Zwerg langsam Materie von dem nahegelegenen Gasriesen ab. Dieses Material, das in die Atmosphäre des Sternüberrests fällt, ermöglicht es Astronomen, die chemische Zusammensetzung des zerfallenden Planeten direkt durch die Analyse des Spektrums des Weißen Zwergs zu untersuchen.

Beobachtungen des NASA-Teleskops und das Geheimnis der Doppelsterne

Um die Forschung zu vertiefen, wurden zusätzliche Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop TESS der NASA durchgeführt. In der Helligkeit des Systems wurde eine Periodizität von etwa 4,4 Tagen festgestellt, was genau der Umlaufzeit des Objekts um den Weißen Zwerg entspricht.

Wissenschaftler glauben, dass die Entstehung eines solchen neuen Planeten nach dem Sterben eines Sterns besondere Bedingungen erfordert. Zunächst verwandelt sich ein sonnenähnlicher Stern in einen Roten Riesen und stößt einen erheblichen Teil seiner äußeren Materie aus. Es wird vermutet, dass HS 0209+0832 zuvor Teil eines Doppelsternsystems gewesen sein könnte. Die Anziehungskraft des zweiten Sterns könnte einen Teil der ausgestoßenen Materie eingefangen, sie in eine Umlaufbahn um den Weißen Zwerg zurückgeführt und die Bedingungen für die Entstehung einer neuen Scheibe und eines neuen Planeten geschaffen haben.