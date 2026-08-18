OnePlus-12-Besitzer berichten vom Ausfall ihrer Smartphones

Laut Informationen des bekannten Insiders Abishek Yadav in sozialen Netzwerken sind bei den OnePlus-12-Flaggschiff-Smartphones in letzter Zeit schwere, mit dem Mainboard verbundene Defekte häufiger geworden. Dieser Umstand sorgt bei Nutzern der teuren Geräte verständlicherweise für Besorgnis, da solche Hardwarefehler zum vollständigen Ausfall des Gadgets führen können. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Insider erklärte auf seiner Seite, dass dieses Problem zunehmend verbreitet sei, und empfahl den Nutzern, die Software vorerst nicht zu aktualisieren. Außerdem äußerte er die Hoffnung, dass OnePlus schnell auf die Situation reagieren werde. In Kommentaren im sozialen Netzwerk X bestätigten weitere Käufer, dass sie ähnliche Fälle erlebt hatten.

Probleme der Nutzer

Aus Diskussionen im Netz geht hervor, dass neben dem OnePlus 12 auch Besitzer des Modells OnePlus 12R von Defekten betroffen sind. Ein Nutzer schrieb beispielsweise, dass ein mit Bildschirmflackern beginnendes Problem später zum vollständigen Ausfall des Displays geführt habe. Obwohl der Bildschirm in einem Servicezentrum ausgetauscht wurde, trat der Defekt erneut auf. Die Fachleute erklärten, die eigentliche Ursache liege im Mainboard.

Es wird betont, dass die meisten Beschwerden insbesondere nach einem Systemupdate begannen. Einige Käufer berichteten, dass sie nach der Diagnose das Mainboard direkt austauschen lassen mussten, während andere über eine starke Überhitzung und ein ungewöhnliches Verhalten des Smartphones klagten.

Mögliche Folgen und Erwartungen

Derzeit warten Technikbegeisterte und Fans der Marke auf eine offizielle Stellungnahme des Herstellers sowie einen konkreten Plan zur Behebung der Defekte. Sollten die Hardwarefehler bestätigt werden, müsste das Unternehmen möglicherweise umfangreiche Garantiereparaturen oder einen Austausch der Geräte einleiten.

Experten raten Nutzern, angesichts dieser technischen Probleme vorsichtig zu sein, die Installation verdächtiger Updates zu vermeiden und sich bei auftretenden Problemen sofort an autorisierte Servicezentren zu wenden.