Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben
• 256 GB, Silver: 1.569 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1.579 Dollar
• 256 GB, Black: 1.579 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1.579 Dollar
• 512 GB: 1.879 Dollar
• 1 TB: 2.799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1.799 Dollar
• 256 GB, Black: 1.799 Dollar, Aktionspreis
• 256 GB, Silver: 1.789 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1.799 Dollar
• 512 GB, Black: 2.199 Dollar
• 512 GB, Silver: 2.149 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 2.249 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2.149 Dollar
• 1 TB, Black: 2.699 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 3.199 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2.999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2.999 Dollar
Preise gültig zum Stand 15. Oktober 2026. Marktpreise können sich täglich ändern.
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