Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben

·8·Technologie
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben

• 256 GB, Silver: 1.569 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1.579 Dollar

• 256 GB, Black: 1.579 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.579 Dollar

• 512 GB: 1.879 Dollar

• 1 TB: 2.799 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1.799 Dollar

• 256 GB, Black: 1.799 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1.789 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.799 Dollar

• 512 GB, Black: 2.199 Dollar

• 512 GB, Silver: 2.149 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2.249 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2.149 Dollar

• 1 TB, Black: 2.699 Dollar

• 1 TB, Burgundy: 3.199 Dollar

• 1 TB, Glacier: 2.999 Dollar

• 1 TB, Silver: 2.999 Dollar

Preise gültig zum Stand 15. Oktober 2026. Marktpreise können sich täglich ändern.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphonesTechnik
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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