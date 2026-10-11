Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 11. Oktober

·18·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 11. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum 11. Oktober aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Farbe und SIM-Typ des Smartphones.

iPhone 18 Pro in der Version eSIM+eSIM:

• 256 GB, Silver: 1579 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1599 Dollar

• 256 GB, Black: 1579 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1579 Dollar, Aktionspreis

• 512 GB: 1899 Dollar

• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max in der Version eSIM+eSIM:

• 256 GB, Black: 1699 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1779 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1729 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1789 Dollar

• 512 GB, Black: 2049 Dollar

• 512 GB, Silver: 2099 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2049 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2149 Dollar

• 1 TB: 2699 Dollar

iPhone 18 Pro in der Version SIM+eSIM:

• 256 GB, Silver: 1579 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1589 Dollar

• 256 GB, Black: 1599 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1599 Dollar

• 512 GB: 1899 Dollar

• 1 TB: 2799 Dollar

iPhone 18 Pro Max in der Version SIM+eSIM:

• 256 GB, Glacier: 1839 Dollar

• 256 GB, Black: 1849 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1799 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1799 Dollar

• 512 GB, Black: 2179 Dollar

• 512 GB, Silver: 2299 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2199 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2299 Dollar

• 1 TB: 2699 Dollar

Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 11. Oktober 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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