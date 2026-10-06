Honor Power 3 Smartphone erscheint mit riesigem Display und neuem Dimensity 8600 Chip

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Honor Power 3 Smartphone erscheint mit riesigem Display und neuem Dimensity 8600 Chip

Laut Ixbt.com bereitet sich Honor auf die Einführung seines Honor Power 3 Smartphones der nächsten Generation vor. Es wird erwartet, dass das Gerät im Vergleich zu den Vorgängermodellen mit einem deutlich größeren Display und einem riesigen Akku ausgestattet sein wird, was für großes Interesse bei den Nutzern sorgt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ersten Leaks zufolge wird das kommende Gadget über ein riesiges 7-Zoll-Panel verfügen. Ein weiterer Insider bestätigt, dass das Smartphone mit einem modernen flachen OLED-Bildschirm ausgestattet sein wird. Zum Vergleich: Das im letzten Jahr erschienene Honor Power 2 Modell verfügte über ein 6,79-Zoll flaches LTPS OLED-Panel.

Leistung und neuer Prozessor

Auch die Hardware-Details des Smartphones stoßen bei Experten auf Interesse. Vorläufigen Informationen zufolge wird der neue Dimensity 8600 System-on-a-Chip (SoC), der für das obere Mittelklassesegment konzipiert ist, als Basis für das Honor Power 3 erwartet.

Dieser neue Prozessor wird voraussichtlich im fortschrittlichen 3nm-Verfahren hergestellt. Die aktualisierte Prozessorarchitektur soll die Gesamtleistung des Geräts drastisch steigern und gleichzeitig das Wärmemanagementsystem verbessern. Die Markteinführung des Chips ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant, was perfekt mit dem Zeitplan für die Markteinführung des Smartphones übereinstimmt.

Der Hauptvorteil des Smartphones

Eines der wichtigsten und einzigartigsten Merkmale des Geräts wird voraussichtlich der Akku sein. Obwohl die genaue Kapazität noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, deuten frühere Leaks darauf hin, dass dieses Modell mit einem der größten Akkus in der Geschichte der Marke ausgestattet sein wird.

Zur Erinnerung: Das bisherige Honor Power 2 Smartphone war mit einem riesigen 10.080 mAh Akku auf Basis der Silizium-Kohlenstoff-Technologie ausgestattet. Es wird erwartet, dass auch der Nachfolger in Bezug auf die Energiekapazität mindestens die Werte seines Vorgängers erreicht.

HonorHonor Power 3Dimensity 8600SmartphoneOLED Display
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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