Wie wurde Abduqodir Husanov bewertet? Analyse des Spiels Manchester City gegen Brighton

Im Rahmen der 4. Runde des englischen Carabao Cup fand Manchester Citygegen Brighton ein wahrer Pokal-Thriller statt. Das Duell endete nach der regulären Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden und wurde im Elfmeterschießen entschieden.

In einer nervenaufreibenden Elfmeter-Lotterie setzten sich die „Citizens“ mit 4:3 durch, zogen in die fünfte Runde ein und setzen damit ihre Mission zur Titelverteidigung fort.

4 Tore und der Held des Elfmeterschießens im Etihad

Während der gesamten Partie wurde offensiver und offener Fußball geboten:

Die doppelte Führung der „Seagulls“: Die Mannschaft von Fabian Hürzeler ging zweimal in Führung – Malick Yalcouyé traf in der 31. Minute und Georginio Rutter in der 47. Minute.

Die Antwort von City: Nachdem Mateo Kovačić in der 40. Minute ausgeglichen hatte, zeigte Vitor Reis in der 72. Minute nach einer Freistoßflanke von Rayan Cherki sein Können und stellte auf 2:2.

Die Gala von Gerónimo Rulli: Zu Beginn des Elfmeterschießens schien Jason Steele Brighton den Vorteil zu verschaffen, als er den Elfmeter von Kovačić parierte. Doch City-Torhüter Rulli hielt erst den Schuss von Yasin Ayari und dann den von Kapitän Lewis Dunk, um sein Team in die nächste Runde zu führen.

Manchester CitySpielerbewertungen

Nach Abschluss der Partie bewerteten Analysten und Experten die Leistung der „Citizens“ wie folgt:

Gerónimo Rulli — 8,5/10: Der Held des Spiels. Er zeigte während der Partie herausragende Paraden und sicherte den Sieg durch zwei gehaltene Elfmeter.

Rayan Cherki — 8,5/10: Überzeugte in einem offenen Spiel, lieferte einen Assist und verwandelte den entscheidenden Elfmeter eiskalt.

Vitor Reis — 8,0/10: Agierte sowohl in der Defensive als auch am Ball sehr sicher und erzielte sein Debüttor für den Verein.

Phil Foden — 8,0/10: Stellte im Angriff eine ständige Gefahr dar und zeichnete sich durch hochklassige Aktionen aus.

Mateo Kovačić — 7,5/10: Erzielte ein wichtiges Tor und spielte im Mittelfeld souverän (trotz des verschossenen Elfmeters).

Jérémy Doku — 7,5/10: Kam von der Bank und übte massiven Druck auf die gegnerische Abwehr aus.

Ayoub Bouaddi — 7,5/10: Zeigte in 45 Minuten unter Pressing große Ruhe und technisches Können.

Rayan Aït-Nouri — 7,0/10: War sowohl offensiv als auch defensiv aktiv und belebte das Spiel.

Marc Guéhi — 6,5/10: Trotz einiger nervöser Momente wirkte er deutlich stabiler als in den vorangegangenen Spielen.

Allan — 6,5/10: Hatte zwar weniger Ballkontakte, arbeitete aber unermüdlich für das Team.

Abduqodir Husanov — 6,0/10: Kam in der Schlussphase, stärkte die Defensive und agierte auf seiner Seite aktiv.

Enzo Fernández — 6,0/10: Wurde für das Elfmeterschießen eingewechselt und verwandelte seinen Schuss fehlerfrei.

Rico Lewis — 6,0/10: Seine Fehler in der Defensive kamen das Team teuer zu stehen.

Nico O'Reilly — 6,0/10: Es fehlte an der nötigen Geschwindigkeit und körperlichen Fitness.

Floyd Samba — 6,0/10: War am ersten Tor beteiligt, blieb aber im Rest des Spiels blass.

Rayan McAdoo — 6,0/10: War bemüht, konnte aber keinen nennenswerten Einfluss auf das Spiel nehmen.

Nach einem hart umkämpften Sieg setzt der Manchester-Klub seinen Weg im Carabao Cup fort und steht unter den besten acht Teams.