iPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle Preise
Die Preise für iPhone-Smartphones wurden für den 25. Oktober aktualisiert. Die Liste umfasst die Modelle iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Kosten der Smartphones hängen vom Speicherplatz, der Gehäusefarbe und dem SIM-Kartentyp ab.
iPhone Duo Preise:
• 256 GB Speicherversion: 3.799 Dollar
• 512 GB Speicherversion: 4.599 Dollar
E-SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1.549 Dollar
• 256 GB Glacier: 1.559 Dollar
• 256 GB Black: 1.559 Dollar
• 256 GB Burgundy: 1.559 Dollar
• 512 GB: 1.819 Dollar
• 1 TB: 2.899 Dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Black: 1.739 Dollar
• 256 GB Silver: 1.749 Dollar
• 256 GB Glacier: 1.749 Dollar
• 256 GB Burgundy: 1.779 Dollar
• 512 GB Black: 1.999 Dollar
• 512 GB Silver: 2.019 Dollar
• 512 GB Glacier: 1.999 Dollar
• 512 GB Burgundy: 2.099 Dollar
• 1 TB: 2.699 Dollar
SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1.549 Dollar
• 256 GB Glacier: 1.579 Dollar
• 256 GB Black: 1.579 Dollar
• 256 GB Burgundy: 1.589 Dollar
• 512 GB: 1.869 Dollar
• 1 TB: 2.799 Dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Glacier: 1.749 Dollar
• 256 GB Black: 1.749 Dollar, im Angebot
• 256 GB Silver: 1.759 Dollar
• 256 GB Burgundy: 1.799 Dollar
• 512 GB Black: 2.059 Dollar
• 512 GB Silver: 2.089 Dollar
• 512 GB Burgundy: 2.079 Dollar
• 512 GB Glacier: 2.099 Dollar
• 1 TB Black: 2.679 Dollar
• 1 TB Burgundy: 2.699 Dollar
• 1 TB Glacier: 2.999 Dollar
• 1 TB Silver: 2.999 Dollar
Diese Preise gelten für den 25. Oktober 2026. Die Preise nach Modellen und Farben können sich in den kommenden Tagen ändern.
Kommentare 0
…