Im englischen Ligapokal (Carabao Cup) gehen die Überraschungen und spektakulären Duelle weiter. Nachdem der amtierende Premier-League-Meister Arsenal einen Tag zuvor gegen den unterklassigen Verein Fleetwood Town verlor und damit für eine der größten Sensationen in der Geschichte des Wettbewerbs sorgte, richteten sich alle Blicke auf das Duell zwischen Manchester Cityund Brighton.

Auch der Titelverteidiger, die „Citizens“, brachte seine Fans ordentlich zum Schwitzen. Das Spiel, das nach der regulären Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden endete, ging ins Elfmeterschießen, in dem sich die Schützlinge von Enzo Maresca mit 4:3 durchsetzten und das Viertelfinale erreichten.

Chronik des Duells im Etihad: Vom langweiligen Start bis zur dramatischen Spannung

Obwohl das Spiel wie erwartet ruhig begann, entwickelte es sich mit fortschreitender Zeit zu einem echten Pokalkampf:

Langweiliger Start und Yalkuyes Tor: In den ersten 29 Minuten gab es kaum gefährliche Szenen auf dem Platz. Doch in der 31. Minute ging Brighton in Führung – Malik Yalkuye verwertete einen Abpraller nach einem Schuss von Georginio Rutter und erzielte damit sein drittes Saisontor (0:1);

Kovacic' erstes Tor nach 18 Monaten Pause: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erhöhte City den Druck. Nach einem präzisen Pass von Phil Foden traf Mateo Kovacic mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums zum Ausgleich (1:1). Dies war das erste Tor des kroatischen Mittelfeldspielers seit genau 18 Monaten;

Probleme in der zweiten Halbzeit für Marescas Team: Direkt nach Wiederanpfiff agierte die Abwehr der Gastgeber erneut unsicher. Rutter brachte Brighton bereits in der zweiten Minute der zweiten Halbzeit wieder mit 2:1 in Führung;

Reis' glückliche Hacke: In der 72. Minute wurde ein Freistoß von Rayan Cherki unglücklich von Vitor Reis' Ferse abgefälscht, änderte die Richtung und führte zum 2:2-Ausgleich.

Abdukodir Khusanovund seine Einwechslung sowie die Flashscore-Bewertung

Im letzten Teil des Spiels stand unser Landsmann Abdukodir Khusanov im Fokus der Fans:

Wechsel in der 76. Minute: Cheftrainer Enzo Maresca brachte den usbekischen Verteidiger Abdukodir Khusanov für Rico Lewis, um die Fehler in der Defensive abzustellen;

90 Sekunden voller Gefahr: 90 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit verursachte Khusanov einen groben Fehler, woraufhin Brightons Mittelfeldspieler Mats Wieffer den Pfosten traf – eine Situation, die City vor einer schmerzhaften Niederlage bewahrte;

Flashscore-Bewertung: Das Statistikportal bewertete Khusanovs Aktionen in diesem Spiel mit 6,4 Punkten.Dies war die viertniedrigste Bewertung unter den eingesetzten Spielern der „Citizens“.

Rullis Paraden und die schnelle Revanche in der Premier League

Nach dem Fehlschuss von Kovacic im Elfmeterschießen schien die Initiative auf die Seite des Gegners überzugehen. Doch Torhüter Gerónimo Rulli parierte die Schüsse von Yasin Ayari sowie des gegnerischen Kapitäns Lewis Dunk und führte den Manchester-Klub ins Viertelfinale.

Die Pokalspannung endet hier nicht: Manchester Cityund Brighton treffen bereits in wenigen Tagen, am Samstag, den 31. Oktober, im Rahmen der Premier League erneut aufeinander, und dieses Spiel wird zweifellos eine kompromisslose Revanche.