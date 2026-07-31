Tecno präsentiert Video des ersten Smartphones mit rahmenlosem Display

Tecno hat das erste offizielle Teaser-Video seines brandneuen Konzept-Smartphones namens Next-Gen Bezelless Concept Phone veröffentlicht. Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal dieses Geräts das innovative Display, das in der Ankündigung als „rahmenlos“ beschrieben wird. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Den vom Hersteller bereitgestellten Daten zufolge ist es den Ingenieuren gelungen, den sichtbaren schwarzen Rand zwischen Bildschirm und Gehäuse vollständig zu eliminieren. Dies bietet den Nutzern ein noch nahtloseres und beeindruckenderes visuelles Erlebnis und setzt einen einzigartigen Meilenstein auf dem modernen Mobiltechnologiemarkt.

Zukunftstechnologien und HiOS 16 Oberfläche

Der von ausländischen Medien verbreitete 21-sekündige offizielle Clip zeigt deutlich ein futuristisches, silberfarbenes Gerät. Das Smartphone ist mit der Android-basierten HiOS 16 Oberfläche ausgestattet, die lebendige Bildschirmverzierungen, praktische Widgets und moderne Apps präsentiert.

Wie im Video zu sehen ist, nimmt das fortschrittliche Display fast die gesamte Vorderseite des Smartphones ein. Dennoch haben die Entwickler nicht vergessen, eine Frontkamera zu integrieren — die Selfie-Kamera sitzt in einer kleinen runden Aussparung im oberen Bildschirmbereich.

Offizielle Premiere und IFA 2026

Die offizielle Präsentation dieses Konzeptgeräts für die breite Öffentlichkeit ist für die nahe Zukunft geplant. Laut ixbt.com wird die erste öffentliche Vorführung des Next-Gen Bezelless Concept Phone auf der IFA 2026 stattfinden.

Bislang hat Tecno keine genauen Informationen darüber bekannt gegeben, wann diese innovative Technologie in die Massenproduktion übergeht oder in kommerziellen Modellen zum Einsatz kommt. Dennoch weckt dieses Konzept großes Interesse bei Technikfans, da es eine neue Ära rahmenloser Designs in der Smartphone-Industrie einläuten könnte.