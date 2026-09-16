Physikalische Gesetze behindern Elon Musks Plan für eine Mondstadt

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Physikalische Gesetze behindern Elon Musks Plan für eine Mondstadt

Laut Ixbt.com plant der Milliardär Elon Musk innerhalb eines Jahrzehnts eine „selbstversorgende Stadt“ auf dem Mond zu errichten, doch Wissenschaftler haben berechnet, dass diese Idee auf gravierende physikalische Grenzen stößt. Forscher des Smithsonian Astrophysical Observatory untersuchten wissenschaftlich, ob die Mondressourcen eine Siedlung mit einer Million Menschen versorgen können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach derzeit zuverlässigsten Schätzungen befinden sich in acht großen Kraterstrukturen, die an den Polen permanent im Schatten liegen, etwa 34 Millionen Tonnen Wassereis. Die optimistischsten Schätzungen, die auf Radardaten von 2013 basieren, beziffern diese Reserven auf mehrere hundert Millionen bis zu einer Milliarde Tonnen. Die Wissenschaftler legten ihrer Untersuchung bewusst den großzügigsten Wert von einer Milliarde Tonnen Wasser zugrunde.

Begrenzte Wasserressourcen und Verbrauchsvolumen

Die Studie zeigte, dass selbst eine Milliarde Tonnen Reserve für eine Stadt mit einer Million Einwohnern nicht lange ausreichen würden. Nach amerikanischen Standards verbraucht eine Person jährlich etwa 125 Tonnen Wasser für den persönlichen Bedarf, Trinken und Hygiene. Wenn man berücksichtigt, dass der Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Hydroponik-Farmen weitere 580 Tonnen Wasser pro Person erfordert, steigt das Gesamtvolumen drastisch an.

Angenommen, man verzichtet auf jegliche Recyclingtechnologie, würde eine Million Einwohner jährlich eine halbe Milliarde Tonnen Wasser verbrauchen, und die vorhandene Reserve wäre in nur 2,4 Jahren aufgebraucht. Selbst bei einer Recyclingquote von 98 Prozent, dem höchsten Niveau der International Space Station, könnte die Stadt etwas mehr als ein Jahrhundert überleben. Experten betonen jedoch, dass es derzeit keine ausgereifte technische Lösung gibt, um eine solch hohe Quote über Jahrzehnte hinweg im Maßstab einer ganzen Stadt aufrechtzuerhalten.

Energie und verfügbare Alternativen

Interessanterweise ist die Umwandlung von Wasser in Raketentreibstoff nicht das Hauptproblem. Eine Milliarde Tonnen Wasser reichen aus, um fast eine Million Starship-Raumschiffe zu betanken. Der entscheidende Knackpunkt ist nicht die Weltraumlogistik, sondern das Lebenserhaltungssystem. Was die Energie betrifft, so können Solarparks auf den Gipfeln des ewigen Lichts an den Polen sowie Kernreaktoren eine Stadt mit einer Million Menschen und deren Industrie vollständig mit Energie versorgen.

  • Der Wasserverbrauch lässt sich durch eine vegetarische Ernährung und vertikale Farmen senken, doch dies ist nur eine vorübergehende Lösung.
  • Der Import von Wasser von Asteroiden ist technisch machbar, würde jedoch 27 Frachtlandungen pro Tag erfordern.
  • Eine zehnfache Steigerung der Recyclingeffizienz ist theoretisch möglich, aber in der Praxis über Jahrzehnte hinweg kaum umsetzbar.
Das praktische Fazit der Studie ist eindeutig: Eine kleine Gemeinschaft von tausend Menschen, ähnlich wie auf Antarktisstationen, könnte dank der Mondwasserreserven problemlos über Jahrhunderte überleben. Eine Bevölkerung von hunderttausend Menschen erfordert bereits eine präzise Kalkulation. Eine Stadt für eine Million Menschen ist ohne grundlegend neue, revolutionäre technologische Lösungen, die bisher nicht einmal im Planungsstadium existieren, nicht lebensfähig.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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