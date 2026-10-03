Langzeit-Weltraumflüge bergen neue Gesundheitsrisiken

Das Streben der Menschheit nach der Erforschung des Weltraums steht vor einem neuen und ernsten medizinischen Problem. Laut einer in den Mayo Clinic Proceedings veröffentlichten Studie haben Astronauten, die mehr als 90 Tage im Weltraum verbracht haben, nach ihrer Rückkehr zur Erde ein höheres Risiko für Hüftfrakturen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Da die Zahl der Menschen, die ins All geflogen sind, relativ gering ist, nutzten Wissenschaftler bayessche Wahrscheinlichkeitsmodelle zur Datenanalyse. Die Studie zeigte, dass zwar die allgemeine Verletzungsrate bei Astronauten nicht gestiegen ist, Teilnehmer an Missionen von mehr als drei Monaten jedoch häufiger Hüftfrakturen erlitten als Teilnehmer an Kurzflügen oder die Allgemeinbevölkerung.

Darüber hinaus traten diese Arten von Knochenbrüchen bei Astronauten in einem deutlich jüngeren Alter auf als in der Allgemeinbevölkerung. Experten sind der Ansicht, dass dies darauf hindeutet, dass der Knochenmasseverlust während des Weltraumflugs langfristige negative Folgen hat.

Die Auswirkungen der Mikrogravitation auf das Skelettsystem

Als Hauptursache für diese Veränderungen wird die Mikrogravitation genannt. Im Weltraum erfahren Knochen und Muskeln deutlich weniger Belastung als auf der Erde, weshalb sich der Körper an die neuen Bedingungen anpasst. Infolgedessen nimmt die Knochenmasse ab und die Struktur des Knochengewebes verändert sich.

Das Hauptproblem besteht darin, dass der Mensch den Verlust von Knochengewebe oft nicht rechtzeitig bemerkt. Ein zur Erde zurückgekehrter Astronaut könnte sich in Bezug auf Gewebe und Organe als vollständig erholt betrachten und wieder mit schwerer körperlicher Belastung beginnen, obwohl die Knochenfestigkeit noch nicht das Niveau vor dem Flug erreicht hat.

Perspektiven für zukünftige langfristige Weltraummissionen

Diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind für die Planung zukünftiger langfristiger Weltraumexpeditionen von entscheidender Bedeutung. Derzeit bereitet die NASA Missionen von mehr als sechs Monaten Dauer, Mondhabitate im Rahmen des Artemis-Programms sowie zukünftige bemannte Expeditionen zum Mars vor.

In diesem Zusammenhang betonen die Forscher die Notwendigkeit, die Überwachung der Knochengesundheit von Astronauten zu verstärken. Derzeit verwendet die NASA neben der Standardbewertung der Knochenmineraldichte mittels Röntgenabsorptiometrie auch quantitative Computertomographie vor und nach Weltraumflügen. Diese Methode ermöglicht eine detaillierte Beurteilung des Zustands spezifischer Knochenbereiche und deren Regenerationsprozess.