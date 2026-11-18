Die UEFA Nations League-Saison 2026/27 hat die Gruppenphase abgeschlossen. Nun kämpfen die acht besten Nationalmannschaften des europäischen Fußballs um die Meisterschaft. Unter ihnen ist auch der amtierende Sieger Portugal. Doch auf dem Weg zum Titel stehen ihnen starke Gegner wie Frankreich, Spanien, England und Deutschland gegenüber.

Die acht qualifizierten Nationalmannschaften

Nach den Ergebnissen der Gruppenphase haben sich folgende Nationalteams für das Viertelfinale qualifiziert:

Frankreich;

Belgien;

Deutschland;

Niederlande;

England;

Spanien;

Norwegen;

Portugal.

Diese Liste umfasst die Schwergewichte des europäischen Fußballs. Besonders Erling Haaland und die norwegische Auswahl, die die nächste Runde erreicht haben, sorgen für Aufmerksamkeit.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 20. November statt. Danach stehen die Paarungen der Nationalmannschaften fest.

Die Hinspiele des Viertelfinales werden vom 25. bis 27. März 2027 ausgetragen, die Rückspiele finden vom 28. bis 30. März statt.

Die entscheidende Finalrunde des Wettbewerbs ist für den 9. bis 13. Juni 2027 angesetzt.

Der amtierende Champion — Portugal

Der aktuelle Sieger der Nations League ist die portugiesische Nationalmannschaft. Im Finale der letzten Saison spielten die Portugiesen gegen Spanien nach der regulären Spielzeit 2:2 unentschieden und gewannen das Elfmeterschießen mit 5:3.

Nun versucht das Team, seinen Meistertitel zu verteidigen. Doch dafür muss Portugal den Widerstand der stärksten Gegner im europäischen Fußball brechen.

Nations League auch wichtig für die Euro 2028

Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind auch mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 verknüpft. Daher sind die Resultate in der Nations League für die Nationalteams nicht nur wegen des Pokals, sondern auch im Hinblick auf die Chancen für die Euro 2028 von großer Bedeutung.

Die Auslosung am 20. November wird die Viertelfinal-Paarungen bestimmen. Die Fußballfans beschäftigt nun eine Frage: Wird Portugal erneut Champion oder geht der Pokal diesmal an ein anderes Team?