Wichtiger Sieg gegen Dänemark und ein weiterer Rekord von Haaland: Die Details
UEFA Nations League, am letzten 6. Spieltag der Gruppenphase erlebten die Fans ein Spiel voller Drama und Tore. Zu Gast bei Dänemark, zeigte die norwegische Nationalmannschaft große Moral und besiegte den Gegner mit 3:2 und sicherte sich den Einzug in die Play-offs des Wettbewerbs.
Dramatisches Spiel und entscheidender Elfmeter
Das Spiel begann für die Norweger sehr schwer. Nach Toren von Rasmus Højlund und Pierre-Emile Højbjerg lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Doch die „Wikinger“ gaben nicht auf:
Erstes Tor: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit nutzte Erling Haaland einen Fehler des Torhüters und verkürzte den Rückstand.
Ausgleich: In der 83. Minute glich Mannschaftskapitän Martin Ødegaard aus.
Siegtreffer: In der fünften Minute der Nachspielzeit (90+5) verwandelte Erling Haaland eiskalt einen Elfmeter, entschied das Spiel und bescherte seinem Team einen wichtigen Sieg.
Spielstatistiken
Details
Wettbewerb
UEFA Nations League (6. Spieltag)
Ergebnis
Dänemark — Norwegen 2:3
Entscheidendes Tor
Erling Haaland (90+5, Elfmeter)
Ergebnis
Norwegen erreicht die Play-offs (Viertelfinale)
Haalands Tore und der Kontext der Weltrekorde
Mit seinem Doppelpack in diesem Spiel stieg die Gesamtzahl der Tore von Erling Haaland für die norwegische Nationalmannschaft auf 68 an. Bemerkenswert ist, dass der Stürmer für diese beeindruckende Bilanz nur 61 Spiele benötigte.
Zur Information: Der Rekordtorschütze in der Geschichte der Nationalmannschaften, der Portugiese Cristiano Ronaldo erzielte im Laufe seiner Karriere insgesamt 146 Tore für sein Land. Trotz seines jungen Alters deuten Haalands Leistungen darauf hin, dass er in Zukunft große Rekorde brechen könnte.
Glauben Sie, dass Erling Haaland in Zukunft den Rekord für die meisten Tore auf Nationalmannschaftsebene brechen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…