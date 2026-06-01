Uzhydromet hat eine wichtige Warnung herausgegeben

Uzhydromet hat eine dringende Warnung herausgegeben. Laut Angaben der Behörde kann es aufgrund der für den 2. bis 5. Juni erwarteten Niederschläge in den Berg- und Vorgebirgsregionen der Republik zu Schlammlawinen und Überschwemmungen kommen.

Insbesondere wird das Risiko in folgenden Gebieten erwartet:

— Region Kaschkadaryo: Bezirke Yakkabag, Dehkanabad, Chirakchi, Kitab, Shahrisabz, Kamashi und Guzar;

— Region Surchandarja: Bezirke Sariosiyo, Uzun, Altinsoy, Denau, Baysun, Sherabad, Shurchi, Kumkurgan und Muzrabat;

— Region Samarkand: Bezirke Urgut, Samarkand, Bulungur, Nurabad, Kushrabat, Kattakurgan, Payaryk, Jambay und Ishtikhan;

— Region Navoi: Bezirke Khatyrchi, Navbakhor, Nurata, Kanimekh und Karmana;

— Region Dschizzach: Bezirke Zamin, Bakhmal, Gallaaral, Sharof Rashidov, Farish und Yangiabad;

— Region Taschkent: Bezirke Achangaran, Bostanlyk, Parkent, Piskent, Urtachirchik und Yukorichirchik sowie die Städte Angren und Almalyk;

— Region Namangan: Bezirke Pap, Kasansay, Chartak, Chust, Namangan und Yangikurgan;

— Region Fergana: Bezirke Sokh, Shahimardan, Fergana und Besharyk;

— Region Andijon: Bezirke Andijon, Asaka, Jalalkuduk, Kurgan-tepa, Pakhtaabad, Izbaskan, Khodjaabad und Marhamat sowie die Stadt Khanabad.

Uzhydromet rief die in Berg- und Vorgebirgsregionen lebenden Bürger, Urlauber sowie Fahrer, die in diesen Richtungen unterwegs sind, zur Vorsicht auf.

Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass sich in einigen Gebieten der Republik Regenwasser ansammeln kann. Dies könnte an manchen Stellen zu kurzzeitigen Überschwemmungen führen.