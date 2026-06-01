Umweltleistung von Regierungsbehörden wird nach einer neuen Methode bewertet

Globaler Klimawandel und Umweltschutz werden in unserem Land, wie auch weltweit, zu einer der obersten Prioritäten. Um das öffentliche Verwaltungssystem und die lokale Regierung in Usbekistan grundlegend zu „begrünen“, wurde die Initiative ergriffen, einen neuen, einzigartigen Kontrollmechanismus einzuführen. Künftig werden die Aktivitäten von Ministerien, Behörden und lokalen Verwaltungen durch ein spezielles Ranking bewertet, das auf ihrem Umgang mit der Natur und ihrer Ressourceneffizienz basiert.

Dieses System wird Regierungsbehörden zweifellos dazu anregen, rationaler und umweltbewusster zu arbeiten. Bleiben Sie auf unserer Seite; wir werden detaillierte Informationen zu den interessantesten Aspekten des Regierungsentwurfs, den „Green Office“-Prinzipien und der Kategorisierung der Behörden geben!

Was ist das „Grüne Ranking“ und wer überwacht es?

Gemäß dem neuen Regierungsentwurf, der zur Diskussion steht, wird die Umweltleistung aller Exekutivorgane auf nationaler und lokaler Ebene ständig überwacht. Die Verantwortung für die Führung und Kontrolle dieses neuen Rankingsystems Das Nationale Komitee für Ökologie und Klimawandel wird damit beauftragt.

Das Wichtigste ist, dass in diesem Prozess volle Transparenz gewährleistet wird:

Offene Daten: Die Punkte und Ergebnisse jeder Organisation werden jährlich auf der offiziellen Website des Komitees veröffentlicht.

Spezielle Plattform: Für die breite Öffentlichkeit werden alle Indikatoren auf der neu geschaffenen greencities.uz elektronischen Plattform veröffentlicht. Hier kann jeder Bürger den „grünen“ Status der lokalen Verwaltung oder des Ministeriums in seiner Region verfolgen.

Die „Green Office“-Revolution in Regierungsbehörden

Dieses Projekt ist nicht nur eine bloße Bewertung, sondern zielt darauf ab, den täglichen Arbeitsstil der Regierungsbehörden grundlegend zu ändern. Eine Reihe wichtiger Maßnahmen wird umgesetzt, um moderne „Green Office“-Prinzipien in den Büros zu etablieren.

Die wichtigsten Änderungen, die innerhalb der Behörden umgesetzt werden, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Ordnung und Prinzipien Konkrete umzusetzende Maßnahmen Digitalisierung und Sparsamkeit Beendigung der Bürokratie, drastische Reduzierung des Papierverbrauchs und maximale Ausweitung elektronischer Dokumentenmanagementsysteme. Innovative Technologien Installation moderner wassersparender und energieeffizienter Geräte in Bürogebäuden sowie Einführung der Mülltrennung in den Räumen. Alternative Energiequellen Nutzung umweltfreundlicher Energie durch die Installation von Solarpaneelen und anderen Anlagen für erneuerbare Energien auf Regierungsgebäuden. Aktivierung der Mitarbeiter Finanzielle und moralische Anreize für Mitarbeiter, die sich bei Umweltschutzinitiativen engagieren, Einbeziehung ökologischer Kriterien in die Leistungsindikatoren (KPIs) und Erstellung eines jährlichen „Grünen Berichts“.

Hauptkriterien der Bewertung: Die Arbeit der Behörden wird nicht nur oberflächlich beobachtet. Die Hauptkriterien sind die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, die Umsetzung der Regeln der „grünen Wirtschaft“, der Einsatz digitaler Technologien und die Förderung des Umweltbewusstseins unter den Mitarbeitern.

Drei Kategorien: Wer nimmt welchen Platz ein?

Aufgrund ernsthafter Analysen und gesammelter Punkte werden alle staatlichen Stellen unseres Landes nach ihren Leistungsergebnissen in drei Hauptleistungsgruppen unterteilt:

Kategorie hohe Effizienz — Vorbildliche Behörden, die Energie und Wasser maximal eingespart und die „Green Office“-Regeln vollständig eingehalten haben. Kategorie mittlere Effizienz — Organisationen, die sich auf das ökologische System konzentrieren, aber noch Mängel aufweisen. Kategorie niedrige Effizienz — Strukturen, die Ressourcen verschwenden und bei der Einführung von Umweltinnovationen zurückbleiben.

Die Einführung dieses Systems wird zweifellos einen großen Beitrag zur Steigerung der Umweltkultur sowohl von Beamten als auch von einfachen Bürgern leisten und dazu beitragen, unsere Mutter Natur zu bewahren.

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