Verfahren zur Erlangung eines wissenschaftlichen Grades in Usbekistan wird vereinfacht

Gemäß einem Präsidialdekret werden in Usbekistan ab 2027 erhebliche Erleichterungen bei der Erlangung wissenschaftlicher Grade eingeführt. Demnach werden bestimmte überflüssige Anforderungen für den Erwerb von PhD- und DSc-Graden schrittweise abgeschafft.

Insbesondere entfallen künftig die obligatorische Fremdsprachenprüfung, die gesonderte Veröffentlichung von Kurzfassungen, die Veröffentlichung von Monographien sowie bestimmte Prüfungsverfahren der Obersten Attestierungskommission (OAK).

Zudem wurde festgelegt, dass Diplome von Wissenschaftlern, die ihre Grade im Ausland erworben haben, in Usbekistan ohne zusätzliche Verfahren direkt anerkannt werden. Dies reduziert den bürokratischen Aufwand für Wissenschaftler.

Nach Ansicht der Verantwortlichen dienen diese Änderungen dazu, das Wissenschaftssystem weiter zu vereinfachen, junge Fachkräfte für die Forschung zu gewinnen und günstige Bedingungen für Forscher zu schaffen.

Es wird erwartet, dass das neue Verfahren auch positive Auswirkungen auf die Qualität der wissenschaftlichen Forschung und den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit haben wird.