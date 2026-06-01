Die Augen der Weltgemeinschaft sind auf die österreichische Hauptstadt gerichtet, wenn es um die Gewährleistung globaler Sicherheit und Ordnung geht, liebe Fans! Heute begann in Wien die 35. hochrangige Sitzung der UN-Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, eine der größten und einflussreichsten Plattformen auf internationaler Ebene. Dieser große Gipfel, der über 1.500 hochrangige Staatsmänner, Minister und führende internationale Experten aus 175 Ländern vereint, hat ein wahrhaft neues, glorreiches historisches Kapitel für die Diplomatie und Staatspolitik des Neuen Usbekistans aufgeschlagen.

Möchten Sie wissen, wie das Ansehen unseres Vaterlandes auf der internationalen Bühne wächst und wie die Anerkennung der Weltführer aussieht? Bleiben Sie auf unserer Seite; wir werden Sie mit dem beispiellosen Respekt, der unserem Land auf dem Wiener Gipfel entgegengebracht wurde, dem ersten historischen Auftritt der usbekischen Delegation unter der Leitung der Leiterin der Präsidialverwaltung, Saida Mirziyoyeva, sowie den Details aktueller Initiativen vertraut machen!

Absolute Anerkennung und hoher Respekt der Weltgemeinschaft

Der besondere Respekt, der den Vertretern Usbekistans auf der internationalen Konferenz in Wien entgegengebracht wird, ist kein Zufall. Er ist das glänzende Ergebnis der weitsichtigen, klugen strategischen Reformen unseres geschätzten Präsidenten Shavkat Mirziyoyev, der volksnahen Politik, die darauf abzielt, die Menschenwürde in der Gesellschaft zu ehren, und der aktiven internationalen Initiativen unseres Landes, die weltweit einstimmig anerkannt wurden.

Erfreulicherweise wurde unser Land im April dieses Jahres zum ersten Mal in seiner Geschichte als offizielles Mitglied dieser angesehenen UN-Kommission aufgenommen. Heute, bei der Eröffnung der Konferenz, wurde die usbekische Delegation als erste unter allen teilnehmenden Ländern eingeladen, ihre nationale Erklärung am Podium abzugeben! Als Erste vor Vertretern der ganzen Welt zu sprechen, ist eine große Ehre für unser Vaterland!

Menschenrechte und Gerechtigkeitskriterien: Die Rede von Saida Mirziyoyeva

Auf dem Gipfel ging die usbekische Delegation unter der Leitung der Leiterin der Präsidialverwaltung, Saida Mirziyoyeva, ausführlich auf die grundlegenden Veränderungen ein, die in unserem Land in den letzten Jahren stattgefunden haben. In ihrer Rede hob S. Mirziyoyeva die Erfolge bei der Stärkung des Justizsystems im Neuen Usbekistan, den rechtlichen Schutz der Rechte von Frauen und Kindern, die frühzeitige Kriminalitätsprävention sowie die umfassende Unterstützung der heranwachsenden jungen Generation hervor.

Saida Mirziyoyevas entschlossener Appell vom Wiener Podium: «In der heutigen Zeit kennen Übel wie Cyberkriminalität, Korruption und häusliche Gewalt keine Grenzen. Daher können wir diese globalen Bedrohungen nur durch einen offenen und aufrichtigen Dialog, gegenseitigen Erfahrungsaustausch und den Aufbau starker internationaler Kooperationsbeziehungen gemeinsam wirksam bekämpfen».

Prioritäten bei der Bekämpfung globaler Bedrohungen

Die Hauptprobleme, die die Weltgemeinschaft heute gemeinsam lösen muss, und die feste Position Usbekistans dazu sind in der folgenden analytischen Tabelle klar dargestellt:

🌐 Sicherheitsbedrohungen 🛠️ Bekämpfungsmethoden 🎯 Erwartetes Ergebnis Cyberkriminalität (digitaler Betrug) Austausch internationaler Erfahrungen durch moderne IT-Technologien. Gewährleistung der Sicherheit im virtuellen Raum. Korruption (menschlicher Faktor) Stärkung von Transparenz und offenem Dialog in der Tätigkeit staatlicher Organe. Vorrang von Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit in der Gesellschaft. Häusliche Gewalt Verschärfung der Gesetzgebung zum Schutz der Rechte von Frauen und Kindern. Ein gesundes soziales Umfeld frei von Gewalt.

Ja, liebe Landsleute, die Tatsache, dass Usbekistan vom hohen Podium einer so angesehenen Organisation wie der UN Lösungen für globale Probleme vorschlägt und seine Erfahrungen teilt, erfüllt uns alle mit Stolz. Die Reformen in unserem Land zur Etablierung von Menschenrechten und Gerechtigkeit werden von der Weltgemeinschaft begrüßt.

Verfolgen Sie mit uns die historischen Siege der Diplomatie unseres Vaterlandes auf der internationalen Bühne, seinen Platz in der Weltgemeinschaft und die aktuellsten, erfreulichsten Nachrichten, liebe Leser!