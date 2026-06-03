Wie viele Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt es im Land?
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Laut dem Nationalen Statistikkomitee belief sich die ständige Bevölkerung Usbekistans am 1. Januar 2026 auf 38,2 Millionen.
Davon erreichte die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 21,3 Millionen, was 55,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht.
Die Zahl der Personen unterhalb des erwerbsfähigen Alters beträgt 12,3 Millionen und macht 32,1 % der Gesamtbevölkerung aus.
Bürger oberhalb des erwerbsfähigen Alters zählen 4,6 Millionen oder 12,1 % der Bevölkerung. Diese Zahlen zeigen einen hohen Anteil potenziell am Arbeitsmarkt teilnehmender Personen.
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