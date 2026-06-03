Wie viele Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt es im Land?

Laut dem Nationalen Statistikkomitee belief sich die ständige Bevölkerung Usbekistans am 1. Januar 2026 auf 38,2 Millionen.

Davon erreichte die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 21,3 Millionen, was 55,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht.

Die Zahl der Personen unterhalb des erwerbsfähigen Alters beträgt 12,3 Millionen und macht 32,1 % der Gesamtbevölkerung aus.

Bürger oberhalb des erwerbsfähigen Alters zählen 4,6 Millionen oder 12,1 % der Bevölkerung. Diese Zahlen zeigen einen hohen Anteil potenziell am Arbeitsmarkt teilnehmender Personen.