Barcelonas Kader-Ausdünnung: Deco schließt fünf wichtige Deals ab

Berichten von Sport.es zufolge hat Barcelonas Sportdirektor Deco wichtige Schritte unternommen, um den Überschuss an Torhütern für die nächste Saison zu beseitigen. Nach strategischen Investitionen für die Zukunft im vergangenen Sommer wurde die Lösung des durch Leihrückkehrer verursachten Staus im aktuellen Transferfenster zur Hauptaufgabe. Die Vereinsführung schloss in kurzer Zeit fünf wichtige Transfers ab, um den Kader zu optimieren. Das berichtet Goal.com .

Das komplexeste Problem in diesem Prozess war die Zukunft des erfahrenen Torhüters Marc-André ter Stegen. Der bis Sommer 2028 laufende Vertrag des deutschen Schlussmanns sowie seine finanzielle und medizinische Situation hatten die Verhandlungen erschwert. Schließlich stimmte der Spieler, der nicht in den Plänen von Cheftrainer Hansi Flick stand, einem Leihwechsel zum niederländischen Verein Ajax zu.

Die Zukunft der Torhüter und neue Ziele

Während seiner Zeit in Amsterdam wird Ter Stegen unter Trainer Míchel spielen, mit dem er in der vergangenen Saison bereits bei Girona zusammengearbeitet hatte. Auch steuerliche Probleme, die den Transfer in den letzten Stunden behinderten, wurden vollständig gelöst. Die offizielle Bekanntgabe des Vertrags wird für Anfang nächster Woche erwartet. Obwohl der Torhüter in einem Spiel gegen ein europäisches Team nur 45 Minuten zum Einsatz kam, reist er möglicherweise nicht mit Barcelona ins Trainingslager nach England.

Ein weiterer wichtiger Teil der Klubarbeit betrifft die Zukunft von Iñaki Peña. Der Spieler verbrachte die erste Hälfte der Saison auf Leihbasis bei Elche, zeigte positive Ansätze, verlor seinen Platz in der Startelf jedoch später an Matías Dituro. Nun hat der griechische Klub Panathinaikos den spanischen Torhüter unter Vertrag genommen, und die Katalanen verdienten rund 3 Millionen Euro mit diesem Transfer.