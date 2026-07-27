Sommer-Transferfenster: Die Pläne von Real Madrid, Juventus und anderen Klubs

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Sommer-Transferfenster: Die Pläne von Real Madrid, Juventus und anderen Klubs

Am 26. Juli 2026 kocht die neueste und wichtigste Transfernachricht in der Fußballwelt hoch. Europas Spitzenteams und europäische Topklubs führen aktive Verhandlungen, um ihre Kader für die kommende Saison zu verstärken. Insbesondere die neuesten Nachrichten rund um Real Madrid, Juventus, Liverpool und andere Teams stehen im Blickpunkt der Fußballfans. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Fabrizio Romano möchte der französische Nationalspieler und Bayern-Flügelstürmer Michael Olise seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen. Der königliche Klub aus Spanien hat der deutschen Seite ebenfalls mitgeteilt, dass sie bereit sind, den französischen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Es hat sich jedoch bereits herausgestellt, dass dieser Transfer in diesem Sommer-Transferfenster nicht stattfinden wird.

Positionen von Bayern und Real Madrid

Die Vereinsführung des FC Bayern hat nicht die Absicht, ihren Leistungsträger gehen zu lassen. Der Sportdirektor des Münchner Klubs, Christoph Freund, äußerte sich in einem Interview mit dem Journalisten Maximilian Koch klar zu diesem Thema: «Olishes Wechsel zu Real Madrid ist für uns ein absolut nicht verhandelbares Thema. Wir warten darauf, dass er aus dem Urlaub zurückkehrt, und er wird in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team spielen, genau wie in der vergangenen Saison». Daher beobachtet der Madrider Klub die Situation weiter und signalisiert, dass er bereit ist, den Spieler in der Sekunde zu verpflichten, in der sich Bayern für einen Verkauf entscheidet.

Auch in der italienischen Serie A werden Schritte zur Kaderverstärkung unternommen. Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti bestätigte, dass er Aston-Villa-Torhüter Emiliano Martínez verpflichten möchte. Der argentinische Torhüter hatte ebenfalls seinen Wunsch geäußert, den Verein im Sommer zu wechseln.

Das Schicksal der Torhüter und der Held der Weltmeisterschaft

Luciano Spalletti sagte in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport: «Er möchte gehen, und wir streben an, um Trophäen zu kämpfen, deshalb wollen wir ihn bei uns haben, auch wenn wir bereits zwei andere Torhüter im Kader haben». Die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds von Emiliano Martínez bei Aston Villa wird als hoch eingeschätzt.

Zudem hat der kapverdische Nationaltorhüter Vozinha, der bei der Weltmeisterschaft 2026 herausragende Leistungen zeigte, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen. Der Torhüter, der den portugiesischen Klub Chaves ablösefrei verlassen hat, hat einen Vertrag beim chilenischen Verein Colo-Colo unterschrieben. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Torhüter am kommenden Freitag nach Chile reisen, sich dem Medizincheck unterziehen und den offiziellen Vertrag unterzeichnen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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