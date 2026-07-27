Cristiano Ronaldo und Thierry Henry spielen in Serie über den britischen Fußball mit

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Cristiano Ronaldo und Thierry Henry spielen in Serie über den britischen Fußball mit

Legendäre Namen der Fußballwelt — Cristiano Ronaldo und Thierry Henry — arbeiten erstmals gemeinsam an einem großen Fernsehdrama-Projekt. Laut Berichten der Zeitung The Sun hat der Star von Al-Nassr und der portugiesischen Nationalmannschaft mit der Arbeit an einer neuen Serie namens "Day 1s" begonnen, die sich den verborgenen Seiten und komplexen Abläufen des britischen Fußballs widmet. Das Projekt stößt in der Fußballwelt auf großes Interesse, da erstmals Sportlegenden dieses Kalibers die Hauptrollen in einem Drama übernehmen und als Produzenten die Filmwelt erobern. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der 41-jährige Cristiano Ronaldo, der derzeit in Saudi-Arabien spielt, wird in dieser Serie nicht nur als ausführender Produzent tätig sein, sondern auch vor der Kamera stehen. Über die neue Initiative äußerte er, dass dies ein neues und aufregendes Kapitel in seinem Leben sei. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem berühmten Regisseur Matthew Vaughn realisiert, der durch die "Kingsman"-Filme bekannt wurde. Gemeinsam mit dem portugiesischen Stürmer leiten sie die UR•Marv Studios und haben sich zum Ziel gesetzt, bestehende Muster in der Unterhaltungsindustrie zu durchbrechen.

Das wahre Gesicht des britischen Fußballs

Die neue Serie unterscheidet sich grundlegend von leichten und humorvollen Shows wie "Ted Lasso", die in den letzten Jahren das Sportgenre prägten. Das Hauptziel der Macher ist es, das wahre Leben hinter den Kulissen des britischen Fußballs und sein komplexes, hart umkämpftes Umfeld realistisch darzustellen. Die Dreharbeiten haben bereits im Stadion des Barnet FC begonnen und schreiten zügig voran.

Die Handlung der Serie basiert auf der komplexen Welt der Fußballagenten. Im Mittelpunkt steht der mächtige Fußballagent Stanley Dalton, der von dem bekannten Schauspieler Damian Lewis verkörpert wird, den das Publikum aus Serien wie "Homeland" und "Billions" kennt. Dieses spannende Konzept wurde von Darren Dein, dem realen Agenten von Thierry Henry, entwickelt.

Ein unerwartetes Treffen der Legenden

Einer der aufregendsten Aspekte für Fußballfans ist das Zusammentreffen von Cristiano Ronaldo und Thierry Henry auf dem Bildschirm. Als ehemalige Rivalen in der englischen Premier League wurden die beiden Legenden von Fans stets im Kampf um den Titel des besten Premier-League-Spielers verglichen. Dass sie nun gemeinsam an einem Projekt arbeiten, ist für Sportbegeisterte ein echtes Überraschungsgeschenk.

Brancheninsider gehen davon aus, dass dieses prestigeträchtige Projekt bald zu einem intensiven Bieterwettstreit zwischen führenden Streaming-Plattformen führen wird. Der Einfluss der Köpfe hinter dem Projekt und die hochkarätige Besetzung garantieren eine schnelle Popularität. Auch wenn dies ein unerwarteter Schritt für Cristiano Ronaldo ist, werden seine schauspielerischen und produzentischen Fähigkeiten von den Fans sicher positiv aufgenommen.

Cristiano RonaldoThierry HenryMatthew VaughnFußballSerie
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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