Lionel Messi machte den Mitgliedern der argentinischen Nationalmannschaft wertvolle Geschenke

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, überreichte den Spielern und dem Trainerstab des Landes nach der Weltmeisterschaft ganz besondere Geschenke. Diese großzügige Geste und die wertvollen Präsente, die den Zusammenhalt im Team demonstrieren, wurden der Öffentlichkeit durch Kelsey-Rose Bowers, die Freundin des Tottenham-Verteidigers Marcos Senesi, bekannt. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Den von Goal.com verbreiteten Informationen zufolge schenkte Kapitän Lionel Messi nach Argentiniens Teilnahme am jüngsten großen Turnier dem gesamten Kader individuell gestaltete, goldfarbene Mate-Sets. Über dieses wertvolle Geschenk postete die Freundin des Spielers, Kelsey-Rose Bowers, ein spezielles Video auf ihren Social-Media-Seiten und verbarg ihre Begeisterung nicht.

Details des besonderen Geschenks

Auf ihrer Social-Media-Seite zeigte Bowers eine spezielle braune Tasche mit dem Logo des argentinischen Fußballverbandes, der Weltmeisterschaftstrophäe und dem Namen von Marcos Senesi und erzählte ihren Abonnenten: „Ich möchte Ihnen etwas sehr Schönes zeigen. Sie werden sich sehr freuen, das zu sehen. Marcos hat diese Tasche aus dem Nationalmannschaftslager mitgebracht. Sogar sein Name steht darauf. Das ist sein Mate-Set. Messi hat dieses Geschenk allen Spielern überreicht.“

In der maßgeschneiderten Tasche befanden sich eine goldfarbene Stanley-Thermoskanne mit dem Logo der persönlichen Marke von Lionel Messi, ein spezieller Mate-Becher, eine Schachtel Yerba Mate sowie ein Metallhalm mit Löffel. Mate, ein traditionelles koffeinhaltiges Kräutergetränk aus Südamerika, wird durch das Aufgießen getrockneter Yerba-Blätter mit heißem Wasser zubereitet und ist in der Region sehr beliebt.

Sportlicher Kontext und Zukunftspläne

Dieses herzliche Geschenk folgte auf ein Turnier, das für die argentinische Nationalmannschaft mit einer gewissen Enttäuschung endete. In einem spannenden Weltmeisterschaftsfinale besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielte Ferran Torres in der 106. Minute des Spiels, was den Spaniern den Sieg brachte.

Auch die Freundin des Beschenkten, Kelsey-Rose Bowers, ist der Profisportwelt nicht fremd. Sie wurde einst in den Jugendakademien von Chelsea und Southampton ausgebildet und spielte zudem in der College-Liga an der Louisiana State University in den USA. Später kehrte sie nach Großbritannien zurück, schloss sich Bournemouth an und lernte dort den Innenverteidiger Marcos Senesi kennen.

Nachdem Marcos Senesi Bournemouth kürzlich verlassen hatte, schloss er sich als ablösefreier Spieler Tottenham an. Die Londoner nahmen den Verteidiger mit einem Vierjahresvertrag unter Vertrag und holten ihn vor der Premier-League-Saison 2026/27 in das von Roberto De Zerbi trainierte Team.