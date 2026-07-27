Lionel Messi machte den Mitgliedern der argentinischen Nationalmannschaft wertvolle Geschenke

·374·Sport
Lionel Messi machte den Mitgliedern der argentinischen Nationalmannschaft wertvolle Geschenke

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, überreichte den Spielern und dem Trainerstab des Landes nach der Weltmeisterschaft ganz besondere Geschenke. Diese großzügige Geste und die wertvollen Präsente, die den Zusammenhalt im Team demonstrieren, wurden der Öffentlichkeit durch Kelsey-Rose Bowers, die Freundin des Tottenham-Verteidigers Marcos Senesi, bekannt. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Den von Goal.com verbreiteten Informationen zufolge schenkte Kapitän Lionel Messi nach Argentiniens Teilnahme am jüngsten großen Turnier dem gesamten Kader individuell gestaltete, goldfarbene Mate-Sets. Über dieses wertvolle Geschenk postete die Freundin des Spielers, Kelsey-Rose Bowers, ein spezielles Video auf ihren Social-Media-Seiten und verbarg ihre Begeisterung nicht.

Details des besonderen Geschenks

Auf ihrer Social-Media-Seite zeigte Bowers eine spezielle braune Tasche mit dem Logo des argentinischen Fußballverbandes, der Weltmeisterschaftstrophäe und dem Namen von Marcos Senesi und erzählte ihren Abonnenten: „Ich möchte Ihnen etwas sehr Schönes zeigen. Sie werden sich sehr freuen, das zu sehen. Marcos hat diese Tasche aus dem Nationalmannschaftslager mitgebracht. Sogar sein Name steht darauf. Das ist sein Mate-Set. Messi hat dieses Geschenk allen Spielern überreicht.“

In der maßgeschneiderten Tasche befanden sich eine goldfarbene Stanley-Thermoskanne mit dem Logo der persönlichen Marke von Lionel Messi, ein spezieller Mate-Becher, eine Schachtel Yerba Mate sowie ein Metallhalm mit Löffel. Mate, ein traditionelles koffeinhaltiges Kräutergetränk aus Südamerika, wird durch das Aufgießen getrockneter Yerba-Blätter mit heißem Wasser zubereitet und ist in der Region sehr beliebt.

Sportlicher Kontext und Zukunftspläne

Dieses herzliche Geschenk folgte auf ein Turnier, das für die argentinische Nationalmannschaft mit einer gewissen Enttäuschung endete. In einem spannenden Weltmeisterschaftsfinale besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielte Ferran Torres in der 106. Minute des Spiels, was den Spaniern den Sieg brachte.

Auch die Freundin des Beschenkten, Kelsey-Rose Bowers, ist der Profisportwelt nicht fremd. Sie wurde einst in den Jugendakademien von Chelsea und Southampton ausgebildet und spielte zudem in der College-Liga an der Louisiana State University in den USA. Später kehrte sie nach Großbritannien zurück, schloss sich Bournemouth an und lernte dort den Innenverteidiger Marcos Senesi kennen.

Nachdem Marcos Senesi Bournemouth kürzlich verlassen hatte, schloss er sich als ablösefreier Spieler Tottenham an. Die Londoner nahmen den Verteidiger mit einem Vierjahresvertrag unter Vertrag und holten ihn vor der Premier-League-Saison 2026/27 in das von Roberto De Zerbi trainierte Team.

Lionel MessiArgentinaTottenham HotspurMarcos SenesiWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Inter steht vor entscheidenden Schritten beim Transfer von Cristian RomeroInter steht vor entscheidenden Schritten beim Transfer von Cristian RomeroHeute, 15:54Xabi Alonso sprach über Chelsea-Transfers und TeampläneXabi Alonso sprach über Chelsea-Transfers und TeampläneHeute, 14:51Wie schwierig ist es, einen Werbespot mit Lionel Messi zu drehen?Wie schwierig ist es, einen Werbespot mit Lionel Messi zu drehen?Heute, 14:37Transfer-Dominoeffekt: Real Madrids Schritte bringen Europas Giganten in BewegungTransfer-Dominoeffekt: Real Madrids Schritte bringen Europas Giganten in BewegungHeute, 14:32Borussia Dortmund bereitet entscheidende Verhandlungen über den Transfer von Konstantinos Karetsas vorBorussia Dortmund bereitet entscheidende Verhandlungen über den Transfer von Konstantinos Karetsas vorHeute, 14:17Sommer-Transfermarkt: Die Manöver von Real Madrid stellen die Pläne der Top-Klubs auf den KopfSommer-Transfermarkt: Die Manöver von Real Madrid stellen die Pläne der Top-Klubs auf den KopfHeute, 13:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand