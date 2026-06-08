Der Wasserspiegel im Kaspischen Meer sinkt rapide. Nach Schätzungen der UNO könnte einer der größten Seen der Welt in den kommenden Jahrzehnten erheblich flacher werden.

Experten betonen, dass dieser Prozess die Natur und Wirtschaft der gesamten Region ernsthaft beeinträchtigen wird. Insbesondere Fischerei, Transport und Küstengebiete könnten gefährdet sein.

Der Rückgang des Wasserspiegels bedroht auch die Lebensräume seltener Fisch- und Tierarten.

Wenn dieser Trend anhält, könnten die Folgen Millionen von Menschen betreffen, die in den Ländern der Kaspischen Region leben.