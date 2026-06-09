Usbekische Nationalmannschaft unterzog sich unerwarteter Sicherheitskontrolle

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Usbekische Nationalmannschaft unterzog sich unerwarteter Sicherheitskontrolle

Am Vorabend der globalen Weltmeisterschaft, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht, trat die usbekische Nationalmannschaft in New York, USA, zu einem äußerst intensiven und bedeutungsvollen Freundschaftsspiel gegen eines der stärksten und beliebtesten Teams Europas – die Niederlande – an. Unter heftigen Kämpfen auf dem Rasen nutzten die erfahrenen Spieler von Ronald Koeman zwei Elfmeterchancen erfolgreich und sicherten sich einen 2:1-Sieg. Unser talentierter Stürmer Igor Sergeyev, der das gegnerische Tor präzise anvisierte, erzielte das einzige und schöne Tor für die 'Weißen Wölfe' in diesem Spiel.

Dieses Sportfest beschränkte sich jedoch nicht nur auf intensive Fußballereignisse. Vor Beginn dieser historischen Begegnung wurden die Delegation und die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, die im Stadion in New York eingetroffen waren, unerwartet einer sehr strengen und gründlichen Sonderkontrolle durch Mitarbeiter des US-Sicherheitsdienstes unterzogen. Solche Maßnahmen der lokalen Ordnungskräfte führten kurzzeitig zu Verwirrung und Debatten rund um das Stadion.

Es ist erwähnenswert, dass Vertreter unserer Nationalmannschaft während Auslandsreisen zum ersten Mal in ihrer Fußballgeschichte auf eine derart einzigartige und unerwartete Situation stießen. Das hohe und strenge Niveau der Sicherheitsmaßnahmen jenseits des Ozeans wurde durch diesen Vorfall deutlich. Diese Situation betraf nicht nur unsere Vertreter; zuvor waren auch Mitglieder der berühmten senegalesischen Nationalmannschaft auf US-Boden ähnlich strengen und ernsthaften Kontrollen unterzogen worden.

Trotz der Niederlage testeten unsere Landsleute ihre Stärke und Fähigkeiten auf hohem Niveau vor dem bevorstehenden großen Turnier. Verfolgen Sie immer die neuesten Vorbereitungsprozesse unserer Nationalmannschaft auf US-Plätzen, die offiziellen Tagebücher der Weltmeisterschaft und die sensationellsten exklusiven Nachrichten aus der Fußballwelt mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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