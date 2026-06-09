Taliban gegen Smartphones: Strenges Verbot in bestimmten Regionen eingeführt

Es wurde bekannt, dass der Taliban-Führer Hibatullah Achundsada einen neuen mündlichen Befehl erlassen hat, der die Nutzung von Smartphones für Gruppenmitglieder und Regierungsbeamte verbietet.

Laut Afghanistan International können Personen, die gegen dieses Verbot verstoßen, als Kriminelle eingestuft und vor Militärgerichten zur Verantwortung gezogen werden. Der Befehl wurde den Leitern der Militärgerichte in acht Regionen des Landes übermittelt.

Das Dokument besagt, dass die Beamten mit der strikten Überwachung der Befehlsausführung beauftragt sind. Zu diesem Zweck sollen spezielle Listen erstellt werden, in denen die persönlichen Daten jedes Mitarbeiters – Name, Position, Arbeitsplatz, Mobilfunkanbieter und Telefonnummer – erfasst werden.

Darüber hinaus sind die Leiter verpflichtet, die Einhaltung dieser Vorschrift durch ihre Untergebenen zu bestätigen.

Bekanntlich hatte die Taliban zuvor Schülern und Madrasa-Studenten das Mitbringen von Telefonen in Bildungseinrichtungen untersagt. In jüngsten Erklärungen werden Smartphones als 'einer der Hauptfeinde der Muslime' dargestellt.

Experten sind der Ansicht, dass solche Maßnahmen darauf abzielen könnten, den Informationsfluss zu kontrollieren und die interne Ordnung zu stärken.