Usbeken in Israel vor Gefahr gewarnt

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Usbeken in Israel vor Gefahr gewarnt

Die Botschaft Usbekistans in Israel hat die Bürger im Land vor einer möglichen weiteren Verschärfung der Sicherheitslage gewarnt.

Usbekische Staatsbürger, die sich derzeit im Land aufhalten, werden zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Die Botschaft hat alle Bürger aufgefordert, die Anweisungen der israelischen Heimatfrontkommandantur strikt zu befolgen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit werden folgende Maßnahmen empfohlen:

— sich stets in der Nähe von geschützten Bereichen aufhalten;
— bei Luftalarm oder Sirenen sofort einen geschützten Bereich aufsuchen;
— den geschützten Bereich nicht verlassen, bis dies von der Heimatfrontkommandantur genehmigt wird;
— offizielle Nachrichten und Notfallanweisungen kontinuierlich verfolgen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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