Die offizielle Seite der Premier League hat ein Video veröffentlicht, das die eindrucksvollsten Aktionen von «Manchester City»-Verteidiger Abdukodir Khusanov» zeigt. Die Liga beschrieb die Fähigkeit des usbekischen Spielers, Gegenspieler einzuholen, in einem Satz: «Abdukodir Khusanov — blitzschnell».

Das ist kein gewöhnlicher Social-Media-Post. In kurzer Zeit hat sich Khusanov in die Startelf einer der anspruchsvollsten Meisterschaften der Welt gekämpft, und eine seiner größten Waffen wurde nun von der Premier League selbst besonders gewürdigt.

Das Video zeigte Khusanovs Hauptwaffe

Das von der Premier League geteilte Video zeigt, wie Khusanov gegnerische Stürmer über große Distanzen einholt, gefährliche Konter entschärft und Abwehrfehler durch pure Geschwindigkeit ausbügelt.

Dem Beitrag wurde ein Blitz-Emoji hinzugefügt, um die größte Stärke des Spielers zu unterstreichen.

Khusanovs Schnelligkeit verschafft ihm nicht nur Vorteile in Zweikämpfen — sie ermöglicht es auch «Manchester City», die Abwehrkette hoch zu halten.

Pep Guardiola hat den usbekischen Spieler ebenfalls mehrfach als «sehr schnell» bezeichnet. Trainerangaben zufolge hat der Verein Khusanov genau wegen seiner Fähigkeit verpflichtet, gegnerische Konter zu unterbinden. Das Trainerteam von City schätzte neben seiner reinen Schnelligkeit auch seine Spielintelligenz und Entscheidungsfindung hoch ein.

Schnelligkeit ist zum ernsthaften Problem für Gegner geworden

Im modernen Fußball ist Tempo für einen Innenverteidiger nicht nur ein zusätzlicher Vorteil. Vor allem in einem Team wie «Manchester City», das mit vielen Spielern nach vorne drängt und die Abwehr hoch postiert, ist diese Eigenschaft von entscheidender Bedeutung.

Khusanovs Schnelligkeit ermöglicht es ihm:

gegnerische Konter abzufangen;

gegen schnelle Flügelspieler zu verteidigen;

lange Bälle hinter die Abwehr zu klären;

in Eins-gegen-Eins-Situationen schnell Räume zu schließen;

Fehler von Mitspielern auszubügeln.

Auch im offiziellen Saisonrückblick von «Manchester City» wurde betont, dass Khusanovs physische Stärke, Schnelligkeit, Mut und Entschlossenheit in Zweikämpfen ihn zum Publikumsliebling und Leistungsträger gemacht haben.

37 Spiele und die ersten beiden großen Trophäen in England

Abdukodir Khusanov bestritt in der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend 37 Spiele für «Manchester City». Er stand insgesamt 2.817 Minuten auf dem Platz, blieb dabei jedoch ohne Tor oder Vorlage.

Die Effektivität eines Verteidigers lässt sich nicht nur an Toren messen. Khusanov entwickelte sich in der Rückrunde zu einer Schlüsselfigur in der Defensive und hatte großen Anteil an den Triumphen im FA Cup und League Cup.

Er wurde im Januar und März zum Spieler des Monats bei «Manchester City» gewählt. Zudem schaffte er es am Saisonende unter die letzten drei Kandidaten für die klubinterne Auszeichnung als Spieler des Jahres.

Diese Zahlen zeigen, dass Khusanov längst kein bloßes Talent mehr ist, sondern ein verlässlicher Abwehrspieler, dem in großen Spielen vertraut wird.

Der rasante Aufstieg von «Lens» nach Manchester

Khusanov wechselte im Januar 2025 vom französischen Klub «Lens» zu «Manchester City». Die Ablösesumme wurde von City nicht offiziell genannt, britische Medien schätzten den Deal jedoch auf 33,6 Millionen Pfund — umgerechnet knapp 40 Millionen Euro.

Der Einstand des usbekischen Verteidigers in England verlief nicht einfach. Nach einem Fehler bei seinem Debüt gegen «Chelsea» stand er unter massivem Druck.

Dennoch wendete Khusanov das Blatt in kurzer Zeit. Er gewann das Vertrauen der Fans durch seine Schnelligkeit, starke Zweikampfführung und seinen Kampfgeist. Der Weg vom Debütfehler bis in die Stammelf bewies auch seine mentale Stärke.

Die Weltmeisterschaft verlief schwierig für das Team

Abdukodir Khusanov feierte mit der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 ein historisches Debüt.

Das Turnier verlief für die Nationalelf jedoch glücklos. Usbekistan schied nach Niederlagen gegen Kolumbien (1:3), Portugal (0:5) und die Demokratische Republik Kongo (1:3) in der Gruppenphase aus und belegte in der FIFA-Abschlusstabelle den 46. Platz.

Trotz des enttäuschenden Teamergebnisses zogen Khusanovs physische Verfassung und Schnelligkeit während des Turniers Aufmerksamkeit auf sich. Er fiel dadurch auf, dass er Gegner über weite Strecken einholte und Angriffe mit hohem Tempo stoppte.

«City» traf Entscheidung über Khusanovs Zukunft

Khusanovs Entwicklung überzeugte auch die Führungsebene von «Manchester City». Im Juli 2026 gab der Verein die Vertragsverlängerung mit dem Spieler um fünf Jahre bis 2031 bekannt.

Vereinsangaben zufolge stand Khusanov in 16 der letzten 19 Premier-League-Spiele auf dem Platz. Seine Innenverteidigung mit Marc Guéhi spielte eine wichtige Rolle für die Ergebnisse zum Saisonende.

Dieser Vertrag bedeutet, dass der Klub Khusanov nicht als kurzfristiges Projekt, sondern als einen der Eckpfeiler der zukünftigen Abwehr sieht.

Der Anerkennung folgen hohe Ansprüche

Das Video der Premier-League-Seite war eine weitere wichtige Anerkennung für den usbekischen Fußball. Das bedeutet jedoch nicht, dass Khusanovs Entwicklung abgeschlossen ist.

Er muss sich noch in den Bereichen Ballbehandlung, Stellungsspiel, Spielaufbau durch Pässe und der Vermeidung unnötiger Risiken verbessern. Schnelligkeit hilft, Fehler zu korrigieren, aber auf höchstem Niveau lernen die besten Verteidiger, Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen.

Eines steht fest: Die Premier League hat Notiz von Khusanov genommen. Hatte Guardiola zuvor seine Schnelligkeit gelobt, so zeigt nun auch die offizielle Seite der Liga genau diese Eigenschaft Millionen von Fans.

Abdukodirs Weg in England hat gerade erst begonnen. Und die Gegner wissen bereits eine Wahrheit: Es ist nicht einfach, vor Khusanov zu fliehen.