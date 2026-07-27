KI-Tools nehmen Gespräche heimlich und ohne Warnung auf

·107·Technologie
KI-Tools nehmen Gespräche heimlich und ohne Warnung auf

Die rasante Integration moderner KI-Tools in den Alltag ermöglicht es Nutzern, Kommunikation automatisch aufzuzeichnen und zu analysieren, doch geschieht dies oft ohne das Wissen der Gesprächspartner. Dem Wall Street Journal zufolge werden diese Technologien durch die extrem einfache Handhabung von Hintergrundaufnahmefunktionen inzwischen nicht mehr nur in Geschäftssitzungen, sondern auch bei persönlichen Unterhaltungen breit eingesetzt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Insbesondere der Dienst Granola, der in diesem Jahr 125 Millionen USD eingesammelt hat und mit 1,5 Milliarden USD bewertet wird, nimmt Audio direkt über das Mikrofon des Geräts auf. Er tritt dem Anruf nicht als separater Teilnehmer bei, sodass kein sichtbarer Bot im Chat erscheint und keine automatische Benachrichtigung gesendet wird. Dieser Ansatz unterscheidet sich drastisch von herkömmlichen Videokonferenzdiensten.

Risiken für Privatsphäre und Datenschutz

Die Sorgen nehmen zu, da Nutzer die Möglichkeiten neuer Technologien auch außerhalb des Arbeitsumfelds anwenden. In einem Interview mit der Publikation erklärte Yuzu Labs-Gründerin Emm Chang, dass sie erste Treffen aufzeichnet und deren Transkripte dann zur Analyse an Claude weitergibt. Zudem haben andere Nutzer berichtet, dass sie Arztbesuche, Therapiesitzungen und Treffen mit Freunden aufzeichnen, ohne ihre Gesprächspartner vorzuwarnen.

In 11 US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Florida, Illinois und Pennsylvania, gilt die Aufzeichnung von Gesprächen ohne die Zustimmung aller Teilnehmer als Gesetzesverstoß und kann in einigen Fällen zu strafrechtlicher Verantwortung führen. Dieses Problem wirkt sich auch auf das Unternehmensumfeld aus.

Rechtliche Risiken und kognitive Folgen

Unternehmensleiter und IT-Sicherheitsexperten warnen, dass solche unauffälligen „KI-Stenografen“ ernsthafte rechtliche Risiken mit sich bringen können. Beispielsweise wurden Fälle festgestellt, in denen Aufzeichnungstools selbst nach Beendigung offizieller Videomeetings nicht abgeschaltet wurden und informelle Gespräche von Mitarbeitern speicherten.

Abgesehen von Datenschutzfragen untersuchen Forscher auch andere negative Auswirkungen der KI-gestützten Protokollierung. Studien zur Reduzierung der kognitiven Belastung zeigen, dass eine übermäßige Abhängigkeit von solchen Technologien zu einer Abnahme der Fähigkeit zur unabhängigen Informationsverarbeitung und zum kritischen Denken führt.

Künstliche IntelligenzDatenschutzTechnologieSicherheitClaude
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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