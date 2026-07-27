Neymar erzielt Doppelpack, aber Kabinenstreit bricht aus

Neymar erzielte zwei Tore im Spiel gegen Chapecoense und rettete Santos vor der Niederlage. Doch nach dem Abpfiff verlagerte sich die Aufmerksamkeit von seinen Heldentaten auf dem Platz auf kontroverse Ereignisse in der Kabine.

Brasilianische Medien berichten, dass der Star-Spieler zwei junge Mitspieler scharf kritisiert habe. Neymar und die Spieler selbst dementierten jegliche Beleidigungen und betonten, es habe sich um ein normales, forderndes Gespräch gehandelt, das sich an die gesamte Mannschaft richtete.

Wessen wird Neymar beschuldigt?

Berichten von Globo Esporte zufolge war Neymar in der Halbzeitpause des Spiels Santos gegen Chapecoense mit der Leistung des Teams unzufrieden und äußerte sich in der Kabine scharf.

Es wurde behauptet, er habe gegenüber dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Gabriel Bontempo beleidigende Worte verwendet und angedeutet, dass dieser in der nächsten Saison in der unteren Liga spielen könnte.

Auch der 19-jährige Verteidiger João Ananias soll heftiger Kritik ausgesetzt gewesen sein. Quellen zufolge wurde das technische Niveau des Spielers infrage gestellt. Der Streit könnte sich fortgesetzt haben, nachdem Ananias in der zweiten Halbzeit ein Eigentor erzielt hatte.

Einige im Verein sind der Ansicht, dass Neymars Ansprüche die Grenze der üblichen Teamkritik überschritten haben.

In Berichten wurde zudem angemerkt, dass diese Situation die mentale Verfassung der jungen Spieler und das Spiel von Santos in der zweiten Halbzeit negativ beeinflusst haben könnte. Dies ist jedoch derzeit nur die Einschätzung von Quellen und kein offiziell bewiesenes Ergebnis.

Neymar wies alle Vorwürfe zurück

Nachdem sich die Berichte über den Konflikt verbreitet hatten, meldete sich Neymar über die sozialen Medien zu Wort. Er wies die Informationen, er habe junge Spieler gezielt ins Visier genommen und beleidigt, entschieden zurück.

Laut dem Stürmer gab es in der Kabine ein allgemeines Gespräch unter Beteiligung erfahrener Spieler, das sich an das gesamte Team richtete.

«Es war ein forderndes Gespräch, das sich an die gesamte Mannschaft richtete», — sagte Neymar.

Er betonte, dass gegenseitige Ansprüche für den Erfolg der Mannschaft natürlich seien, und warf denjenigen, die den Vorfall falsch interpretierten, die Verbreitung falscher Informationen vor.

Was sagten die jungen Spieler?

Auch die Seite von Gabriel Bontempo und João Ananias bestätigte keine direkten persönlichen Beleidigungen oder eine größere Schlägerei.

Ihren Vertretern zufolge wurde in der Halbzeit die Leistung des Teams besprochen und es wurden allgemeine Anforderungen an die Spieler gestellt. Sie bewerteten die Situation als ein typisches Kabinengespräch, wie es im Profifußball vorkommt.

Somit ergaben sich zwei unterschiedliche Interpretationen des Vorfalls:

Globo-Quellen besagen, Neymars Worte seien beleidigend und übertrieben scharf gewesen;

Neymar und die Seite der jungen Spieler dementieren einen persönlichen Konflikt.

Diese Diskrepanz führte bei der Santos-Führung zu der Notwendigkeit herauszufinden, wie sich das Ereignis tatsächlich abgespielt hat.

Santos wird voraussichtlich interne Aussprache halten

Brasilianischen Medien zufolge plant die Vereinsführung, die Situation intern zu überprüfen und die Aussagen der Anwesenden in der Kabine anzuhören.

Bisher hat Santos weder disziplinarische Maßnahmen gegen Neymar noch den Abschluss einer offiziellen Untersuchung bekannt gegeben. Daher ist es noch zu früh zu dem Schluss zu kommen, dass der Spieler bestraft wird.

Dem Verein steht eine heikle Aufgabe bevor. Auf der einen Seite steht der größte Star und Führungsspieler des Teams. Auf der anderen Seite besteht die Notwendigkeit, junge Spieler zu schützen und ein gesundes Umfeld in der Kabine zu wahren.

Held auf dem Platz, im Zentrum von Kontroversen außerhalb davon

Neymar erzielte beide Tore im Spiel gegen Chapecoense. Er brachte sein Team in der ersten Halbzeit in Führung und verwandelte in den Schlussminuten einen Elfmeter sicher zum 2:2-Unentschieden für Santos.

Jedoch konnte das Team den Sieg gegen den Tabellenletzten der Meisterschaft nicht halten. Nach der Pause verlor Santos die Kontrolle über das Spiel und kassierte in kurzer Zeit zwei Gegentore.

Darin liegt auch das Paradoxon von Neymars Situation:

seine Tore retteten das Team vor der Niederlage;

aber seine potenziellen Handlungen warfen Fragen über die Atmosphäre in der Kabine auf.

Wo liegt die Grenze zwischen Anspruch und Beleidigung?

Bei großen Klubs ist es normal, dass Führungsspieler mehr Verantwortung von Mitspielern fordern. Wenn jedoch der Anspruch zur persönlichen Herabwürdigung wird, kann dies das interne Vertrauen zerstören, anstatt das Team zu stärken.

Neymars Erfahrung und Status verleihen ihm großen Einfluss. Genau aus diesem Grund wird jedes seiner Worte auf junge Spieler wahrscheinlich eine stärkere Wirkung haben als gewöhnliche Kritik.

Bisher stimmen nicht alle Details des Vorfalls überein. Neymar und die beiden Spieler dementierten einen persönlichen Konflikt, während einige Quellen im Verein betonen, dass eine Grenze überschritten wurde.

Die Hauptfrage lautet nun — wird Santos diesen Vorfall nach einer internen Aussprache als einfaches emotionales Gespräch zu den Akten legen oder dem größten Star des Teams klare Grenzen setzen?