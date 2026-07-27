City ohne Guardiola: Gibt es eine Gefahr für die Zukunft von Abdukodir Chusanow?

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City ohne Guardiola: Gibt es eine Gefahr für die Zukunft von Abdukodir Chusanow?

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Chusanowwurde bei seiner schnellen Eingewöhnung in den englischen Fußball und auf dem Weg zu einer der Schlüsselfiguren von „Manchester City“ maßgeblich von Pep Guardiola unterstützt. Doch nach dem Abgang des berühmten spanischen Trainers bei den „Citizens“ kamen verschiedene Fragen zur Zukunft des usbekischen Spielers im Verein auf.

Zamin.uz Zamin.uz präsentiert, wie Guardiolas Abgang Chusanows Karriere beeinflussen wird, sowie die Analyse eines bekannten russischen Experten zu diesem Thema.

1. Der Guardiola-Faktor und eine neue Ära bei City

Es war bekannt, dass Pep Guardiola dem usbekischen Verteidiger nach seinem Wechsel nach England besondere Aufmerksamkeit schenkte, individuell mit ihm arbeitete und ihn taktisch sowie physisch unterstützte. Dennoch beschloss der erfahrene Trainer am Ende der vergangenen Saison, Manchester zu verlassen, obwohl er noch einen gültigen Vertrag beim Verein hatte.

Der unerwartete Abschied des Trainers leitete eine Umbruchphase im Team ein und weckte bei vielen Fans Bedenken hinsichtlich Chusanows Rolle im Kader.

2. Alexander Troizki: „Nichts gefährdet Chusanows Status“

Der bekannte russische Sportjournalist und Experte Alexander Troizki äußerte sich zu diesen Sorgen und betonte, dass Guardiolas Weggang keinen negativen Einfluss auf Abdukodirs Position im Verein haben wird.

Aus der Erklärung von Alexander Troizki:

„Abdukodir Chusanow hat einen neuen Vertrag mit „Manchester City“ bis 2031 unterschrieben. Dies hat gezeigt, dass Guardiolas Abgang keinen Einfluss auf Chusanow haben wird. Abdukodir bleibt unter allen Umständen ein Spieler auf höchstem Niveau.“

Die Leistungsdaten von Abdukodir Chusanow bei Manchester City

Aspekte

Details und Kennzahlen

Zeitpunkt des Vereinswechsels

Januar 2025

Aktuelle Vertragslaufzeit

Bis Juni 2031 (verlängert)

Anzahl der Einsätze

37 Spiele (in allen Wettbewerben)

Gewonnene Trophäen

FA Cup und EFL Cup

Neuer Cheftrainer

Enzo Maresca

Nationalmannschaft

Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2026

3. Neue Saison unter Maresca und WM-Erfahrung 2026

Chusanow, der seit Januar 2025 die Farben von Manchester City verteidigt, kam in der vergangenen Saison in 37 Pflichtspielen zum Einsatz und gewann seine ersten großen Vereinstrophäen – den FA Cup und den EFL Cup.

Nach einer ereignisreichen und anstrengenden Saison, die mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 endete, bereitet sich der 22-jährige Innenverteidiger nun unter dem neuen Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca , auf die kommende Spielzeit vor. Der neue langfristige Vertrag zeugt vom großen Vertrauen des Vereins in den usbekischen Spieler.

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Abdukodir Chusanows erfolgreicher Weg bei Manchester City geht weiter.

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Glauben Sie, dass Chusanow auch unter Enzo Maresca ein Stammspieler bei City bleiben wird? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Pep GuardiolaAbdukodir KhusanovManchester CityEnzo MarescaAlexander Troitsky
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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