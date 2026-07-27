Salah vor Wechsel zu Beşiktaş: Klub wartet auf finale Antwort

Die entscheidenden Stunden für den Wechsel von Mohamed Salah zu Beşiktaş könnten begonnen haben. Die türkische Presse spekuliert über eine mögliche Bekanntgabe des Transfers des ägyptischen Stars am heutigen Tag, doch nach der letzten offiziellen Position des Vereins ist der Deal noch nicht vollständig abgeschlossen.

Beşiktaş hat Salah und seinen Vertretern ein letztes Angebot unterbreitet. Nun wartet der Istanbuler Klub auf die endgültige Antwort des Spielers – genau hier liegt die Hauptintrige dieses großen Transfers.

Trikots sind bereit, aber der Vertrag ist noch nicht unterschrieben

Nach Informationen des Journalisten Atakan Kurt hat Beşiktaş die organisatorischen Vorbereitungen für den Empfang von Salah nahezu abgeschlossen.

In den Berichten werden folgende Pläne genannt:

Vorbereitung von Trikots mit dem Aufdruck von Salahs Nachnamen;

Eine feierliche Empfangszeremonie am Flughafen;

Transport des Spielers zum Stadion in einem Sonderfahrzeug;

Vertragsunterzeichnung im Beisein von Fans;

Bekanntgabe des Transfers durch eine große Präsentation.

Die Vorbereitung eines Trikots oder die Planung einer Zeremonie bedeutet jedoch nicht, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde. Klubpräsident Serdal Adali erklärte, dass am 25. Juli ein letztes offizielles Angebot an das Lager von Salah gesendet wurde und nun in Kürze eine Antwort erwartet wird.

Beşiktaş verbessert Bedingungen im finalen Angebot

Berichten türkischer Medien zufolge stießen die Verhandlungen anfangs aufgrund hoher Provisionsforderungen des Beraters des Spielers auf eine ernsthafte Hürde.

Serdal Adali erklärte, dass Salah dem Transfer zunächst zugestimmt hatte, aber nach Bekanntwerden der Berichte in der Presse die finanziellen Forderungen des Beraters drastisch stiegen. Der Klubchef betonte, dass eine Provisionsforderung von etwa 35 % inakzeptabel sei.

In anschließenden Gesprächen soll sich die Lücke zwischen den Parteien verringert haben. Einige Quellen schreiben, dass der Berater seine Provisionsforderung gesenkt und Beşiktaş ein verbessertes finales Angebot vorgelegt hat. Die genauen finanziellen Bedingungen des Vertrages wurden vom Verein jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Welches Gehalt wurde Salah angeboten?

In der türkischen Presse werden voneinander abweichende Zahlen genannt.

Bedingung Medienbehauptung Vertragslaufzeit 1+1 oder 2 Jahre Jährliches garantiertes Gehalt 12–15 Millionen Euro Boni Bis zu 4 Millionen Euro Gesamtkosten für zwei Jahre Über 40 Millionen Euro

Jüngsten Berichten zufolge wurde Salah ein garantiertes Gehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr sowie leistungsabhängige Boni angeboten. Diese Zahlen sind jedoch derzeit nur Medienberichte und gelten erst nach Bekanntgabe eines offiziellen Vertrags als endgültig.

Willigt Salah selbst in den Transfer ein?

Laut dem Klubpräsidenten hat Salah mit dem Cheftrainer von Beşiktaş, Vincenzo Italiano, und der sportlichen Führung gesprochen und der Idee eines Umzugs nach Istanbul zunächst positiv gegenübergestanden.

Der Berater des Spielers, Ramy Abbas, schrieb jedoch zuvor, er wisse noch nicht, wo Salah in der nächsten Saison spielen wird, was Berichte über den Abschluss des Transfers infrage stellt. Daher besteht weiterhin eine wichtige Lücke zwischen einer mündlichen Zusage und einem unterzeichneten Vertrag.

In der aktuellen Situation ist es zu früh, zu sagen, dass „Salah ein Spieler von Beşiktaş geworden ist“. Die treffende Formulierung lautet: Der Klub hat ein Angebot gesendet und wartet auf die finale Antwort.

Warum geht Beşiktaş ein so großes Risiko für Salah ein?

Der 34-jährige Salah ist ein ablösefreier Spieler, der keine Ablösesumme erfordert. Hohe Gehälter, Boni, Bildrechte und Beraterprovisionen könnten die Gesamtkosten des Deals jedoch in schwindelerregende Höhen treiben.

Dennoch hat dieser Transfer für Beşiktaş in mehrerer Hinsicht eine enorme Bedeutung:

Drastische Steigerung des offensiven Potenzials des Teams;

Steigerung des Ansehens des Vereins auf internationaler Bühne;

Gewinnung neuer Sponsoren und kommerzieller Partnerschaften;

Steigerung der Trikotverkäufe und der Social-Media-Audience;

Ein starkes Signal an die Konkurrenz in der türkischen Meisterschaft senden.

Beşiktaş hat bereits Leandro Trossardvom FC Arsenal transferiert. Auch die Ankunft von Salah könnte die Sommertransferkampagne des Klubs zu einer der spektakulärsten Phasen in der Geschichte des türkischen Fußballs machen. Der Vertragsabschluss mit Trossard wurde von den Vereinen bestätigt.

Welches Erbe hinterließ Salah beim FC Liverpool?

Der FC Liverpool hatte im März offiziell bekannt gegeben, dass Salah den Verein am Ende der Saison 2025/26 verlassen wird. Nach neun Jahren in England gewann der ägyptische Angreifer die Premier League, die Champions League, den FA Cup und weitere große Trophäen.

Vor seinem letzten Spiel für den Verein stand er bei 441 Einsätzen und 257 Toren. Diese Bilanz macht Salah zu einem der besten Torschützen in der Geschichte von Liverpool.

Daher ruft jede Nachricht über seinen nächsten Verein in der gesamten Fußballwelt großes Interesse hervor. Beşiktaş bietet Salah die Möglichkeit, in Europa zu bleiben und der absolute Führungsspieler der Mannschaft zu werden.

Wann könnte die offizielle Bekanntgabe erfolgen?

Atakan Kurt gibt an, dass der Transfer noch am selben Tag bekannt gegeben werden könnte. Andere türkische Quellen berichten, dass Salah und seinen Vertretern eine kurze Frist zur Entscheidungsfindung gesetzt wurde.

Derzeit gibt es drei Hauptszenarien:

Salah nimmt das Angebot an und Beşiktaş gibt den Transfer offiziell bekannt. Es werden weitere Verhandlungen über finanzielle Angelegenheiten geführt. Die Parteien einigen sich nicht und Salah zieht andere Angebote in Betracht.

Aktuellen Informationen zufolge ist der Transfer deutlich näher gerückt. Der Deal kann jedoch erst als abgeschlossen betrachtet werden, wenn die Empfangszeremonie am Flughafen beginnt oder eine offizielle Erklärung des Vereins veröffentlicht wird.

Hauptfazit

Beşiktaş hat einen ernsthaften Schritt unternommen, um Mohamed Salah zu verpflichten, und sein letztes Angebot an das Lager des Spielers gesendet. Die türkische Presse schreibt, dass Trikots und eine Präsentationszeremonie vorbereitet werden.

Das Wichtigste – Salahs Unterschrift – fehlt derzeit jedoch noch. Daher trifft die Beschreibung „Salahs finale Entscheidung wird erwartet“ eher zu als „der Transfer ist offiziell vollzogen“.

Sollte der ägyptische Star seine Zustimmung geben, könnte Beşiktaş einen der größten Transfers nicht nur des Sommers, sondern der Geschichte des türkischen Fußballs tätigen.