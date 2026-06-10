12 Tote bei Schießerei in Südafrika

·0·Welt
12 Tote bei Schießerei in Südafrika

In Johannesburg, Südafrika, kam es zu einer Schießerei. Laut der Nachrichtenagentur Ensa ereignete sich der Vorfall am 9. Juni im Stadtteil Cleveland.

Bei der Schießerei kamen 12 Menschen ums Leben, 9 weitere wurden verletzt. Die Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert; nähere Angaben zu ihrem Zustand liegen noch nicht vor.

Ersten Informationen zufolge eröffneten mehr als 10 bewaffnete Personen, die in einem weißen Toyota Quantum ankamen, das Feuer auf die Bevölkerung und flohen anschließend vom Tatort.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar. Es liegen keine Informationen über die Festnahme der Täter vor.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Afghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu habenAfghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu habenHeute, 09:29Iran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab herausIran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab herausHeute, 09:25Pilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzPilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzHeute, 07:00Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Heute, 06:53Chinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenChinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenHeute, 02:18Usbeken in Israel vor Gefahr gewarntUsbeken in Israel vor Gefahr gewarntGestern, 18:46
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab