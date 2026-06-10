12 Tote bei Schießerei in Südafrika

In Johannesburg, Südafrika, kam es zu einer Schießerei. Laut der Nachrichtenagentur Ensa ereignete sich der Vorfall am 9. Juni im Stadtteil Cleveland.

Bei der Schießerei kamen 12 Menschen ums Leben, 9 weitere wurden verletzt. Die Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert; nähere Angaben zu ihrem Zustand liegen noch nicht vor.

Ersten Informationen zufolge eröffneten mehr als 10 bewaffnete Personen, die in einem weißen Toyota Quantum ankamen, das Feuer auf die Bevölkerung und flohen anschließend vom Tatort.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar. Es liegen keine Informationen über die Festnahme der Täter vor.