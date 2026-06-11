Asaubayeva: Mein Gehalt wurde gedrittelt, ich habe mich an den Präsidenten gewandt (Video)

Bibisara Asaubayeva, eine bekannte kasachische Schachspielerin, internationale Großmeisterin und eine der Führenden der Weltrangliste der Frauen, hat eine Videobotschaft an den kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew gerichtet. Die Sportlerin gab bekannt, dass das Sportministerium ihr Gehalt um das Dreifache gekürzt habe. Dies teilte sie auf ihrer Instagram-Seite mit.

Die Schachspielerin betonte, dass sie zwar das prestigeträchtige Turnier Norway Chess 2026 gewonnen habe, die Vorbereitungen für diesen Wettbewerb jedoch aus eigenen Mitteln und mit Unterstützung ihrer Eltern finanziert wurden. Zudem wurden die Analysten und Sekundanten, die in ihrem Team arbeiteten, bis heute nicht bezahlt.

In ihrem Appell wies Bibisara Asaubayeva darauf hin, dass es im Land nur sehr wenige Schachweltmeister gibt, und machte auf Probleme im Unterstützungssystem für Sportler aufmerksam. Ihr zufolge beträgt das vom Sportministerium für den Sieg bei der Weltmeisterschaft bereitgestellte Preisgeld nur 2.000 Dollar. Olympiamedaillengewinner erhalten hingegen 250.000 Dollar.

Die Schachspielerin gab außerdem bekannt, dass ihr staatliches Gehalt, das sie seit 2023 erhielt, im Jahr 2025 nach der Ernennung eines neuen Sportministers um das Dreifache gekürzt wurde. Gleichzeitig merkte sie an, dass sie vom kasachischen Schachverband nie ein monatliches Gehalt erhalten habe.

Sie sagte, dass sie zu Beginn dieses Jahres ihre dritte Goldmedaille bei der Blitz-Weltmeisterschaft gewonnen und sich für das Kandidatenturnier um die Schachweltkrone der Frauen qualifiziert habe. Da jedoch nicht genügend Mittel für eine angemessene Vorbereitung auf den wichtigen Wettbewerb bereitgestellt wurden, war ihr Team gezwungen, aus der Ferne zu arbeiten.

Asaubayeva betonte, dass die staatlichen Unterstützungszusagen nicht eingehalten wurden und ihre Appelle an verschiedene Behörden unbeantwortet blieben.

Zur Information: Bibisara Asaubayeva sicherte sich kürzlich vorzeitig den Sieg beim prestigeträchtigen Norway Chess Turnier in Oslo und ging als erste kasachische Schachspielerin in die Geschichte ein, die ein solches Ergebnis erzielte. Laut der aktualisierten FIDE-Rangliste ist sie zudem auf den ersten Platz der Weltrangliste der Frauen aufgestiegen.