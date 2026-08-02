Ronaldo- und Georgina-Hochzeit: Geheime Hotel-Vorbereitungen...

·72·Welt
Ronaldo- und Georgina-Hochzeit: Geheime Hotel-Vorbereitungen...

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez bereiten sich nach einer zehnjährigen Beziehung möglicherweise endlich auf ihre Hochzeit vor. Berichten britischer Medien zufolge wurde für die Zeremonie ein besonderer Ort ausgewählt, der eine wichtige Rolle im Leben des Fußballers spielt, während ungewöhnliche Einschränkungen in einem lokalen Hotel den Gerüchten noch mehr Gewicht verliehen.

Das Paar hat jedoch das genaue Datum und den Ort der Hochzeit bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben. Daher sollten die kursierenden Informationen als Medienberichte und nicht als bestätigte Erklärung gewertet werden.

Die Hochzeit könnte am 8. August in Madeira stattfinden

Wie die Zeitung The Sun berichtet, planen Ronaldo und Georgina am Samstag, den 8. August, auf der portugiesischen Insel Madeira zu heiraten. Die religiöse Zeremonie soll in der historischen Kathedrale von Funchal in der Hauptstadt der Insel stattfinden.

Danach werden die Gäste voraussichtlich im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace erwartet. Berichten zufolge wurden die Gäste des Hotels im Voraus darüber informiert, dass am Freitag und Samstag zwei Etagen des Gebäudes sowie bestimmte Bar-Bereiche geschlossen bleiben. Genau diese Einschränkungen haben die Vermutungen verstärkt, dass Vorkehrungen für eine große und geheime Veranstaltung getroffen werden.

Warum wurde ausgerechnet Madeira gewählt?

Madeira ist für Ronaldo kein gewöhnliches Reiseziel. Der Fußballer wurde in Funchal geboren und ist dort aufgewachsen; seine großartige Profisportkarriere begann genau auf dieser Insel.

In der portugiesischen Presse wurde bereits zuvor berichtet, dass das Paar nach der Weltmeisterschaft 2026 auf Madeira heiraten würde. Die Kathedrale von Funchal wurde als wahrscheinlicher Ort für die Zeremonie genannt, während eines der Luxushotels der Insel als Veranstaltungsort für die Hochzeitsfeier galt.

In diesem Sinne könnte es eine symbolische Entscheidung für Ronaldo sein, einen der wichtigsten Tage seines Lebens in seiner Heimat zu verbringen: Der Star, der den Gipfel des Weltfußballs erreicht hat, beginnt ein neues Familienkapitel genau dort, wo alles anfing.

Ein wichtiger Schritt nach einer zehnjährigen Beziehung

Cristiano und Georgina lernten sich 2016 kennen. Kurz darauf begann ihre Beziehung, und das Paar trat in der Folge gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Im August 2025 veröffentlichte Georgina ein Foto eines großen Diamantrings und bestätigte damit, dass eine Verlobung stattgefunden hatte. Ronaldo erwähnte später, dass auch seine Töchter einen Einfluss auf seine Entscheidung hatten.

Derzeit zieht das Paar gemeinsam fünf Kinder groß. Georgina kümmert sich auch wie eine Mutter um Ronaldos frühere Kinder, während zwei davon – Alana Martina und Bella Esmeralda – die gemeinsamen Kinder des Paares sind.

Die Hauptfrage bleibt offen

Trotz der gesperrten Bereiche im Hotel und der in internationalen Medien kursierenden Informationen gibt es keine zuverlässige öffentliche Erklärung, die bestätigt, dass Vertreter von Ronaldo oder Georgina das Datum des 8. August offiziell bestätigt haben.

Dies lässt zwei Möglichkeiten offen: Entweder hält das Paar eine der meistdiskutierten Hochzeiten des Jahres unter maximaler Geheimhaltung, oder die Vorbereitungen im Hotel hängen mit einer anderen privaten Veranstaltung zusammen.

In jedem Fall wird erwartet, dass die Situation in Funchal in den kommenden Tagen zu einem der Hauptthemen der Sport- und Boulevardpresse weltweit wird. Ronaldos Rückkehr nach Madeira ist möglicherweise nicht nur eine Hochzeit, sondern eine der symbolischsten Seiten in seiner persönlichen Geschichte.

Glaubst du, dass Ronaldo und Georgina die Zeremonie bis zum letzten Moment geheim halten können? Schreib deine Meinung in die Kommentare und teile den Artikel mit deinen Lieben auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraFunchalSavoy Palace
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Berühmter Bergsteiger, der 14 Achttausender bezwang, bei Lawine ums Leben gekommenBerühmter Bergsteiger, der 14 Achttausender bezwang, bei Lawine ums Leben gekommenHeute, 15:42Gefährliches zeckenübertragenes Virus in New York alarmiert WissenschaftlerGefährliches zeckenübertragenes Virus in New York alarmiert WissenschaftlerHeute, 15:41El-Niño-Gefahr: Haie erobern neue LebensräumeEl-Niño-Gefahr: Haie erobern neue LebensräumeHeute, 13:09Ein vor 150 Jahren in Australien ausgeliehenes Buch ist in die Bibliothek zurückgekehrtEin vor 150 Jahren in Australien ausgeliehenes Buch ist in die Bibliothek zurückgekehrtHeute, 12:55Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?Heute, 12:31Tragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält anTragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält anHeute, 12:08
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus