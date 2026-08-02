Ronaldo- und Georgina-Hochzeit: Geheime Hotel-Vorbereitungen...

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez bereiten sich nach einer zehnjährigen Beziehung möglicherweise endlich auf ihre Hochzeit vor. Berichten britischer Medien zufolge wurde für die Zeremonie ein besonderer Ort ausgewählt, der eine wichtige Rolle im Leben des Fußballers spielt, während ungewöhnliche Einschränkungen in einem lokalen Hotel den Gerüchten noch mehr Gewicht verliehen.

Das Paar hat jedoch das genaue Datum und den Ort der Hochzeit bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben. Daher sollten die kursierenden Informationen als Medienberichte und nicht als bestätigte Erklärung gewertet werden.

Die Hochzeit könnte am 8. August in Madeira stattfinden

Wie die Zeitung The Sun berichtet, planen Ronaldo und Georgina am Samstag, den 8. August, auf der portugiesischen Insel Madeira zu heiraten. Die religiöse Zeremonie soll in der historischen Kathedrale von Funchal in der Hauptstadt der Insel stattfinden.

Danach werden die Gäste voraussichtlich im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace erwartet. Berichten zufolge wurden die Gäste des Hotels im Voraus darüber informiert, dass am Freitag und Samstag zwei Etagen des Gebäudes sowie bestimmte Bar-Bereiche geschlossen bleiben. Genau diese Einschränkungen haben die Vermutungen verstärkt, dass Vorkehrungen für eine große und geheime Veranstaltung getroffen werden.

Warum wurde ausgerechnet Madeira gewählt?

Madeira ist für Ronaldo kein gewöhnliches Reiseziel. Der Fußballer wurde in Funchal geboren und ist dort aufgewachsen; seine großartige Profisportkarriere begann genau auf dieser Insel.

In der portugiesischen Presse wurde bereits zuvor berichtet, dass das Paar nach der Weltmeisterschaft 2026 auf Madeira heiraten würde. Die Kathedrale von Funchal wurde als wahrscheinlicher Ort für die Zeremonie genannt, während eines der Luxushotels der Insel als Veranstaltungsort für die Hochzeitsfeier galt.

In diesem Sinne könnte es eine symbolische Entscheidung für Ronaldo sein, einen der wichtigsten Tage seines Lebens in seiner Heimat zu verbringen: Der Star, der den Gipfel des Weltfußballs erreicht hat, beginnt ein neues Familienkapitel genau dort, wo alles anfing.

Ein wichtiger Schritt nach einer zehnjährigen Beziehung

Cristiano und Georgina lernten sich 2016 kennen. Kurz darauf begann ihre Beziehung, und das Paar trat in der Folge gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Im August 2025 veröffentlichte Georgina ein Foto eines großen Diamantrings und bestätigte damit, dass eine Verlobung stattgefunden hatte. Ronaldo erwähnte später, dass auch seine Töchter einen Einfluss auf seine Entscheidung hatten.

Derzeit zieht das Paar gemeinsam fünf Kinder groß. Georgina kümmert sich auch wie eine Mutter um Ronaldos frühere Kinder, während zwei davon – Alana Martina und Bella Esmeralda – die gemeinsamen Kinder des Paares sind.

Die Hauptfrage bleibt offen

Trotz der gesperrten Bereiche im Hotel und der in internationalen Medien kursierenden Informationen gibt es keine zuverlässige öffentliche Erklärung, die bestätigt, dass Vertreter von Ronaldo oder Georgina das Datum des 8. August offiziell bestätigt haben.

Dies lässt zwei Möglichkeiten offen: Entweder hält das Paar eine der meistdiskutierten Hochzeiten des Jahres unter maximaler Geheimhaltung, oder die Vorbereitungen im Hotel hängen mit einer anderen privaten Veranstaltung zusammen.

In jedem Fall wird erwartet, dass die Situation in Funchal in den kommenden Tagen zu einem der Hauptthemen der Sport- und Boulevardpresse weltweit wird. Ronaldos Rückkehr nach Madeira ist möglicherweise nicht nur eine Hochzeit, sondern eine der symbolischsten Seiten in seiner persönlichen Geschichte.

Glaubst du, dass Ronaldo und Georgina die Zeremonie bis zum letzten Moment geheim halten können? Schreib deine Meinung in die Kommentare und teile den Artikel mit deinen Lieben auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!