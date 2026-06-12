Elon Musk soll der erste Billionär der Geschichte geworden sein

SpaceX soll bei einem der größten Börsengänge in der Geschichte der USA 75 Milliarden Dollar eingenommen haben. Laut Reuters verkaufte das Unternehmen 555,56 Millionen Aktien zu je 135 Dollar.

Infolge des Börsengangs wird der Marktwert von SpaceX auf 1,77 Billionen Dollar geschätzt. Dieser Wert katapultiert das Unternehmen in die Riege der wertvollsten Tech-Giganten der Welt.

Schätzungen von Reuters und Forbes zufolge hat Elon Musks Anteil an SpaceX fast 866 Milliarden Dollar erreicht. Zusammen mit Tesla und seinen anderen Vermögenswerten soll sein Gesamtvermögen 1,1 Billionen Dollar überstiegen haben.

Damit wird Elon Musk als erster Billionär der Geschichte gehandelt. Einige Publikationen weisen jedoch darauf hin, dass bei der Berechnung seines Vermögens auch zukünftige bedingte Aktien berücksichtigt wurden.