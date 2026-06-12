Das Geheimnis der 9.000 Jahre alten Höhle mit den ersten Spuren der Menschheit

Die Cueva de las Manos – die „Höhle der Hände“ – in den weiten Ebenen der argentinischen Patagonien ist eines der ältesten und geheimnisvollsten Zeugnisse der Menschheitsgeschichte. Dieser Ort ist ein einzigartiges historisches Erbe, in dem das Leben, die Jagdtraditionen und die Weltanschauung der Menschen von vor Jahrtausenden auf Felswänden verewigt sind. Die Höhle blickt auf eine über 9.000-jährige Geschichte zurück, und ihre tausenden Handabdrücke, Jagdszenen und Symbole zeugen von den frühesten künstlerischen Ausdrucksformen der Menschheit. 1999 wurde sie in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.

In den ruhigen und weiten Regionen Patagoniens gelegen, ist dieser Ort nicht nur ein einfaches Reiseziel, sondern ein historisches Freilichtmuseum. Die Handabdrücke auf den Felsen werden als symbolische Zeichen der Urmenschen interpretiert, die sagen: „Ich war hier“. Touristen betreten die Höhle nur in Begleitung eines Führers über spezielle Holzstege, was zur Erhaltung der antiken Malereien beiträgt. Unterwegs geben Experten interessante Einblicke in die Bedeutung der Bilder und ihre Entstehungsmethoden.

Auch die Natur rund um die Höhle ist äußerst reizvoll. Eine Wanderung durch den Canyon des Pinturas-Flusses, die Überquerung des Flusses und der Weg zum Höhleneingang machen die Reise zu einem besonderen Erlebnis. Zudem eignen sich die farbenfrohen rosa, gelben und orangefarbenen Felsen in der Gegend von Tierra de Colores hervorragend für leichte Wanderungen und Fotos. Der nahegelegene Patagonia Park bereichert den Ausflug zusätzlich mit seiner Tierwelt und abendlichen Sternenbeobachtungsprogrammen.

Die Anreise ist etwas kompliziert, aber lohnenswert. Zuerst fliegt man nach Buenos Aires und reist dann weiter nach Patagonien. Der nächstgelegene Punkt ist die Stadt Perito Moreno, etwa 117 km von der Höhle entfernt. Die Route führt über die berühmte Ruta 40 oder Bajo Caracoles; der letzte Abschnitt besteht aus Schotter- und Feldwegen, die Vorsicht erfordern. Die beste Reisezeit sind die Frühlings- und Sommermonate von Oktober bis April, da im Winter starke Kälte und Schnee die Straßen erschweren.