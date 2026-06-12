Marokko forderte die Rückgabe spanischer Städte

An der nordafrikanischen Küste, mit Blick auf das Mittelmeer, liegen zwei Städte, die zu Spanien gehören, berichtete MSN .

Obwohl Ceuta und Melilla auf dem afrikanischen Kontinent liegen, gelten sie als autonome Enklaven Spaniens. Diese Städte sind seit Jahrhunderten Teil des spanischen Territoriums.

Madrid besteht darauf, dass Ceuta und Melilla zu Spanien gehören. Marokko stimmt dieser Position jedoch nicht zu und hat wiederholt die Rückgabe dieser Gebiete gefordert.

Diese beiden Städte stehen seit dem 16. Jahrhundert im Zentrum von Kriegen, politischen Streitigkeiten und diplomatischen Spannungen.

Kürzlich forderte ein in Washington ansässiger Think Tank die US-Regierung auf, Ceuta und Melilla als besetzte marokkanische Gebiete anzuerkennen.

Aus diesem Grund bleiben die Geschichte, der Status und die Zukunft dieser beiden Städte eines der sensibelsten Themen zwischen Spanien und Marokko.