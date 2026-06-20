Gebetskomfort im Flugzeug: Eine neue Lösung einer saudischen Fluggesellschaft

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Gebetskomfort im Flugzeug: Eine neue Lösung einer saudischen Fluggesellschaft

Um den Passagieren komfortablere Bedingungen zu bieten, hat eine saudische Fluggesellschaft in einigen ihrer Langstreckenflugzeuge spezielle Gebetsräume eingerichtet.

Berichten zufolge wurden dafür mehrere Sitze im Flugzeug entfernt und durch Gebetsteppiche ersetzt. Dieser Bereich ermöglicht es den Passagieren, während des Fluges ungehindert zu beten.

Zusätzlich wurde im Gebetsraum eine spezielle Markierung angebracht, die die Richtung der Kaaba anzeigt und den Passagieren hilft, die Qibla genau zu bestimmen. Solche Annehmlichkeiten sind besonders auf Langstreckenflügen von großer Bedeutung.

Diese Neuerung wird von den Passagieren positiv bewertet. Viele sehen in dieser Initiative einen Ausdruck des Respekts gegenüber den religiösen Bedürfnissen der Menschen und betonen, dass solche praktischen Lösungen auch für andere Fluggesellschaften ein Vorbild sein könnten.

saudische FluggesellschaftKaaba
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Charos
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