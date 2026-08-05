Luciano Spalletti äußert sich nach dem Sieg gegen Chelsea

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Luciano Spalletti äußert sich nach dem Sieg gegen Chelsea

Nachdem Juventus in Hongkong in einem Freundschaftsspiel einen knappen 1:0-Sieg gegen Chelsea gefeiert hatte, bewertete Cheftrainer Luciano Spalletti im Gespräch mit Sky Sport die Leistung seiner Mannschaft im Trainingslager vor der Saison positiv. Der Erfolg war für die Turiner während der Sommervorbereitung ein weiterer Sieg ohne Gegentor und zeigte den allgemeinen Zustand des Teams vor dem Saisonstart. Laut Goal.com berichtet.

Laut Sky Sport ist besonders bemerkenswert, dass Juventus in seinen Vorbereitungsspielen noch kein einziges Gegentor kassiert hat. Die Mannschaft blieb gegen Basel beim 0:0, gegen Standard Lüttich beim 1:0, gegen Nice beim 2:0 und schließlich gegen Chelsea ohne Gegentreffer. Nach Ansicht des Trainers zeigen diese Ergebnisse, dass sich das Team auf dem richtigen Weg befindet.

Teamzusammenhalt und Bewegung auf dem Platz

Spalletti machte keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit mit der Disziplin seiner Spieler und ihrem gemeinsamen Auftreten in jeder Situation. Seinen Worten zufolge agierte die Mannschaft während des Spiels sowohl in der Defensive als auch beim Umschalten in den Angriff geschlossen und konnte dem Druck eines hochklassigen Gegners wie Chelsea standhalten.

„Diese Prüfungen zeigen uns, in welche Richtung wir gehen. Mir hat gefallen, dass die Mannschaft während des gesamten Spiels geschlossen aufgetreten ist – sowohl unter Druck nahe dem eigenen Strafraum als auch beim Vorwärtsgehen“, betonte der Trainer.

Zhegrovas Leistung und individuelle Klasse

Wie TuttoJuve.com berichtet, ging Spalletti auch auf die Leistungen einzelner Spieler ein. Er betonte insbesondere, dass individuelle Aktionen bestimmter Spieler der Mannschaft helfen können, ein Tor oder eine Vorlage allein jedoch nicht ausreichen.

„Ein Tor macht jeden Fußballer glücklich, aber es reicht nicht aus. Wenn die Mannschaft in den übrigen 90 Minuten nicht die nötige Unterstützung erhält, verliert ein Tor oder eine Vorlage an Bedeutung“, fügte Spalletti hinzu.

Ein Gegner auf dem Niveau von Chelsea

Der Trainer lobte das Potenzial des englischen Klubs und erklärte, dass reines Verteidigen gegen Gegner dieses Formats nicht ausreiche. Chelsea habe beim Spielaufbau aus der Abwehr, beim Abschluss von Angriffen und beim deutlichen Erhöhen des Spieltempos auf höchstem Niveau agiert.

„Chelsea kann alles: Die Mannschaft kann Angriffe aus der Abwehr heraus aufbauen, Situationen abschließen und dem Spiel eine enorme Intensität verleihen. Gegen Teams dieses Niveaus kommt man nicht weit, wenn man sich nur hinten hineinstellt und sich ausschließlich auf die Defensive konzentriert“, sagte der Juventus-Trainer.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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