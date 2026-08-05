Freundschaftsspiel in Hongkong: Juventus besiegt Chelsea

In einem Freundschaftsspiel in Hongkong traf Juventus unter Luciano Spalletti auf das von Xabi Alonso trainierte Chelsea. In einer unterhaltsamen Partie feierte der Klub aus Turin einen knappen 1:0-Sieg. Die Begegnung war für beide Trainer wichtig, um ihre Kader vor der neuen Saison zu testen und die körperliche Verfassung der Spieler zu beurteilen. Goal.com berichtet .

Edon Zhegrovas starke Leistung und das Siegtor

Wie Goal.com berichtet, erzielte Edon Zhegrova das einzige Tor, das die Partie entschied. Der kosovarische Nationalspieler hatte zu Beginn einige Schwierigkeiten und unterliefen ihm bei den ersten Pässen Fehler, doch anschließend übernahm er zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Nach einer Vorlage von Kenan Yildiz eröffnete er mit einem hervorragenden und präzisen Linksschuss in die lange Ecke den Torreigen.

Nach diesem Treffer war Edon Zhegrova deutlich selbstbewusster und verband technische Klasse mit großer Effizienz. In der ersten Halbzeit überzeugte er mit seinen aktiven Bewegungen und gefährlichen Abschlüssen auf das gegnerische Tor. Auf dem rechten Flügel war er nicht nur offensiv engagiert, sondern erfüllte auch seine Defensivaufgaben erfolgreich und wurde zu einem der engagiertesten Spieler seiner Mannschaft.

Herausforderungen und erfolglose Aktionen

Gleichzeitig hatten einige Spieler der Mannschaft Schwierigkeiten, sich an den Spielrhythmus anzupassen. Zudem kam es zu Situationen, in denen sie nicht rechtzeitig auf die Pässe ihrer Mitspieler reagierten. So wurde beispielsweise in der ersten Halbzeit ein Pass von Miretti zu langsam angenommen. Dennoch versuchte der Spieler, aus der Distanz zu treffen, und sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp. Für ein positives Ergebnis reichte diese Aktion jedoch nicht aus.

Zusammenfassend war das Testspiel in Hongkong für die Mannschaft von Luciano Spalletti eine wertvolle Erfahrung. Obwohl einige Spieler Schwierigkeiten hatten, ihren Rhythmus zu finden, gelang dank der allgemeinen Vorbereitung und der Qualität einzelner Akteure ein hart erkämpfter Sieg. Freundschaftsspiele dieser Art ermöglichen es dem Trainerteam, vor den offiziellen Partien wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und die Startaufstellung festzulegen.