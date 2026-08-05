Freundschaftsspiel in Hongkong: Juventus besiegt Chelsea

·48·Sport
Freundschaftsspiel in Hongkong: Juventus besiegt Chelsea

In einem Freundschaftsspiel in Hongkong traf Juventus unter Luciano Spalletti auf das von Xabi Alonso trainierte Chelsea. In einer unterhaltsamen Partie feierte der Klub aus Turin einen knappen 1:0-Sieg. Die Begegnung war für beide Trainer wichtig, um ihre Kader vor der neuen Saison zu testen und die körperliche Verfassung der Spieler zu beurteilen. Goal.com berichtet .

Edon Zhegrovas starke Leistung und das Siegtor

Wie Goal.com berichtet, erzielte Edon Zhegrova das einzige Tor, das die Partie entschied. Der kosovarische Nationalspieler hatte zu Beginn einige Schwierigkeiten und unterliefen ihm bei den ersten Pässen Fehler, doch anschließend übernahm er zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Nach einer Vorlage von Kenan Yildiz eröffnete er mit einem hervorragenden und präzisen Linksschuss in die lange Ecke den Torreigen.

Nach diesem Treffer war Edon Zhegrova deutlich selbstbewusster und verband technische Klasse mit großer Effizienz. In der ersten Halbzeit überzeugte er mit seinen aktiven Bewegungen und gefährlichen Abschlüssen auf das gegnerische Tor. Auf dem rechten Flügel war er nicht nur offensiv engagiert, sondern erfüllte auch seine Defensivaufgaben erfolgreich und wurde zu einem der engagiertesten Spieler seiner Mannschaft.

Herausforderungen und erfolglose Aktionen

Gleichzeitig hatten einige Spieler der Mannschaft Schwierigkeiten, sich an den Spielrhythmus anzupassen. Zudem kam es zu Situationen, in denen sie nicht rechtzeitig auf die Pässe ihrer Mitspieler reagierten. So wurde beispielsweise in der ersten Halbzeit ein Pass von Miretti zu langsam angenommen. Dennoch versuchte der Spieler, aus der Distanz zu treffen, und sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp. Für ein positives Ergebnis reichte diese Aktion jedoch nicht aus.

Zusammenfassend war das Testspiel in Hongkong für die Mannschaft von Luciano Spalletti eine wertvolle Erfahrung. Obwohl einige Spieler Schwierigkeiten hatten, ihren Rhythmus zu finden, gelang dank der allgemeinen Vorbereitung und der Qualität einzelner Akteure ein hart erkämpfter Sieg. Freundschaftsspiele dieser Art ermöglichen es dem Trainerteam, vor den offiziellen Partien wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und die Startaufstellung festzulegen.

JuventusChelseaEdon ZhegrovaLuciano SpallettiFreundschaftsspiel
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)