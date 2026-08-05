Afruza Hamdamova in den Top Ten: Asaubayeva führt das Rennen an

Im wichtigen Rennen im Frauenschach um einen Platz beim Kandidatenturnier 2028 zentralasiatische Vertreterinnen die Spitzenplätze. Die Kasachin Bibisara Asaubayeva führt weiterhin die Tabelle der FIDE Women's Circuit 2026–2027 an, während die Usbekin Afruza Hamdamova in die Top Ten eingezogen ist.

Zum Stand vom 4. August führt Asaubayeva mit 51,30 Punkten. Ihr Vorsprung auf die nächste Verfolgerin Zhu Jiner beträgt 11,47 Punkte. Die FIDE bestätigte außerdem, dass sich die Top Drei nach den Asienmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach im Juli nicht verändert haben.

Wie übernahm Asaubayeva die Führung?

Bibisara Asaubayeva rückte am 8. Juni 2026 auf Platz eins der Women's-Circuit-Tabelle vor. Ausschlaggebend war ihr Sieg bei Norway Chess Women.

Die kasachische Großmeisterin erhielt für ihr Ergebnis in Norwegen 29,7 Wertungspunkte und überholte Vaishali Rameshbabu, die bis dahin geführt hatte. Auch Zhu Jiner sammelte bei diesem Turnier 21,6 Punkte und rückte auf Platz zwei vor.

Nach den jüngsten Berechnungen sieht die Top Drei wie folgt aus:

Bibisara Asaubayeva — 51,30 Punkte; Zhu Jiner — 39,83 Punkte; Vaishali Rameshbabu — 29,70 Punkte.

Asaubayeva führt derzeit mit deutlichem Vorsprung. Da der Zyklus jedoch bis Ende 2027 läuft, garantiert die Führung noch keinen Qualifikationsplatz.

Afruza Hamdamova auf Platz acht

Die Usbekin Afruza Hamdamova belegt mit 14,79 Punkten den achten Platz der Gesamtwertung. Sie zählt zu den jüngsten und vielversprechendsten Spielerinnen in den Top Ten und tritt neben etablierten Stars an.

Afruza liegt nur 0,58 Punkte hinter der Siebten, der Aserbaidschanerin Ulviyya Fataliyeva. Auf die Niederländerin Eline Robers auf Platz neun hat sie einen Vorsprung von 0,90 Punkten.

Diese Abstände zeigen, dass ein erfolgreiches internationales Turnier einen Sprung um mehrere Plätze ermöglichen kann. Gleichzeitig ist Hamdamovas aktuelle Position noch kein Endergebnis, da viele Qualifikationsturniere bevorstehen.

Die vollständige Top-Ten-Tabelle

Tabelle der FIDE Women's Circuit zum 4. August:

Bibisara Asaubayeva (Kasachstan) — 51,30; Zhu Jiner (China) — 39,83; Vaishali Rameshbabu (Indien) — 29,70; Harika Dronavalli (Indien) — 20,55; Anastasia Goryachkina (Ukraine) — 18,97; Aleksandra Goryachkina (FIDE) — 16,88; Ulviyya Fataliyeva (Aserbaidschan) — 15,37; Afruza Hamdamova (Usbekistan) — 14,79; Eline Robers (Niederlande) — 13,89; Nino Batsiashvili (Georgien) — 13,86.

Der Wettbewerb in der Tabelle ist besonders ab Platz vier eng. Zwischen Harika Dronavalli und Batsiashvili auf Platz zehn liegen 6,69 Punkte.

Dies ist nicht die reguläre FIDE-Wertung

Die Tabelle der Women's Circuit darf nicht mit der monatlich aktualisierten klassischen Wertung der Schachspielerinnen verwechselt werden.

Die reguläre FIDE-Wertung spiegelt die allgemeine Spielstärke einer Schachspielerin anhand von Elo-Punkten wider. Der Women's Circuit basiert auf speziellen Qualifikationspunkten, die für Platzierungen in bestimmten Turnieren, die Stärke des Teilnehmerfelds und die Bedeutung des Wettbewerbs vergeben werden.

Zum Zyklus können große klassische Frauenturniere, nationale Meisterschaften, FIDE-Grand-Prix-Etappen sowie Welt- und Kontinentalmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach gehören. Anders als in einer Fußball-Ligatabelle reicht es nicht aus, viele Turniere zu spielen — entscheidend sind starke Ergebnisse gegen starke Konkurrenz.

Der erste Platz allein reicht für die Qualifikation nicht aus

Der Women's Circuit 2026–2027 läuft vom 1. Januar 2026 bis zum 21. Dezember 2027. Das Endergebnis einer Spielerin wird anhand der Summe ihrer Punkte aus höchstens zwölf besten Turnieren berechnet.

Die Siegerin des Zyklus qualifiziert sich für das Kandidatenturnier der Frauen 2028. Das Endergebnis muss jedoch aus mindestens acht Turnieren bestehen, von denen mindestens fünf mit klassischer Bedenkzeit gespielt werden müssen.

Daher ist die derzeitige Führung zwar ein großer Vorteil, die Qualifikation für das Kandidatenturnier aber noch nicht entschieden. Asaubayeva kann ihre starken Ergebnisse bei mehreren weiteren Turnieren wiederholen, während ihre Verfolgerinnen den Punkteabstand noch verkürzen können.

Warum ist das Kandidatenturnier wichtig?

Am Kandidatenturnier der Frauen nehmen acht Schachspielerinnen teil. Die Siegerin erhält das Recht, gegen die amtierende Weltmeisterin um die Schachkrone zu spielen.

In diesem Sinne ist die Tabelle des Women's Circuit mehr als eine Saisonwertung. Sie ist Teil eines zweijährigen Qualifikationswegs, der bis zu einem Weltmeisterschaftskampf führen kann.

Asaubayeva führt dieses Rennen derzeit an. Für das usbekische Schach ist Afruza Hamdamovas Platz in den Top Ten besonders bedeutend: Jeder erfolgreiche Auftritt bei einem der kommenden Turniere kann sie in einem der wichtigsten Qualifikationswettbewerbe des Weltschachs weiter nach vorn bringen. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!