Blitz schlägt auf Fußballplatz in Thailand ein: 24-jähriger Spieler stirbt

Ein Amateurfußballturnier in Thailand endete in einer Tragödie. Ein Blitzeinschlag in einem Stadion in der Provinz Narathiwat tötete den 24-jährigen Fußballer Safwan Avae und verletzte 12 weitere Menschen unterschiedlich schwer.

Der Vorfall ereignete sich während heftigen Regens und eines Gewitters. Der Blitz schlug in den Boden ein, während die Spieler noch auf dem Platz standen, und verletzte mehrere Menschen gleichzeitig.

Tragödie nach dem Halbfinalspiel

Der Vorfall ereignete sich am 4. August gegen 17:30 Uhr im Santifap-Stadion in Sungai Kolok im Süden Thailands. Dort wurde das Halbfinale des Amateurturniers Golok FA Cup 2026 zwischen SAMCOLTS und Abu x Nong Sirin ausgetragen.

Nach Angaben der Polizei setzte nach dem Ende des Spiels heftiger Regen ein, bevor der Blitz in den mittleren Bereich des Spielfelds einschlug. Einige ausländische Medien berichten, dass sich der Vorfall während des Spiels ereignet habe. In beiden Fällen befanden sich die Spieler und Turnierteilnehmer noch auf dem Stadiongelände.

Nach dem Einschlag fiel Safwan Avae auf den Platz. Umstehende versuchten, Erste Hilfe zu leisten, bevor der Fußballer in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde.

Trotz der Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden. Der Polizeichef von Sungai Kolok, Tun Sirikhun, bestätigte, dass der Spieler an den schweren Verletzungen durch den Blitzeinschlag gestorben sei.

Zahl der Verletzten steigt auf 12

Nach dem Vorfall verbreiteten verschiedene Quellen zunächst Berichte, wonach acht oder zehn Menschen betroffen seien. Aktualisierte Angaben der Polizei besagen, dass neben Safwan Avae weitere 12 Menschen verletzt wurden.

Unter ihnen war ein 22-jähriger malaysischer Fußballer, der für SAMCOLTS spielte, Muhammad Alif Ezzaxan Zulkifli. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus von Sungai Kolok eingeliefert. Bei einigen wurden Verbrennungen infolge des Stromschlags festgestellt.

Die thailändische Polizei untersuchte den Unglücksort und leitete Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls ein. Wie die Turnierveranstalter auf die Wettergefahr reagierten und welche Maßnahmen sie ergriffen, um das Spiel rechtzeitig zu unterbrechen, wurde bislang nicht vollständig bekannt gegeben.

Er konnte die Saison mit seinem neuen Klub nicht beginnen

Safwan Avae war ein Fußballer, der auf dem Flügel und im Angriff spielen konnte. Zuvor hatte er für Pattani gespielt. Kurz vor der Tragödie unterschrieb er bei Yala, einem Verein aus der Südregion der thailändischen dritten Liga.

Sein neuer Klub sprach seiner Familie und seinen Angehörigen in den sozialen Medien sein Beileid aus und gedachte Safwans. Er hatte die offizielle Saison mit seiner neuen Mannschaft noch nicht beginnen können.

Auch Vertreter der Fußballgemeinschaften in Thailand und Malaysia sprachen nach der Tragödie ihr Beileid aus und betonten die Notwendigkeit, die Sicherheitsregeln bei Wettbewerben im Freien zu verschärfen.

Wann muss ein Spiel bei einem Gewitter abgebrochen werden?

Ein Fußballplatz im Freien zählt während eines Gewitters zu den gefährlichsten Orten. Ein Blitz muss einen Menschen nicht direkt treffen: Der elektrische Strom kann sich über den nassen Boden ausbreiten und mehrere Personen in der Nähe verletzen.

Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention empfehlen, Training oder Wettbewerbe im Freien zu unterbrechen, sobald Donner zu hören ist. Die Aktivitäten sollten erst mindestens 30 Minuten nach dem letzten Donnergrollen wieder aufgenommen werden. Sportanlagen sollten außerdem über einen vorbereiteten Evakuierungsplan und einen sicheren überdachten Bereich verfügen.

Die Tragödie in Sungai Kolok erinnert erneut an eine einfache Wahrheit: Unabhängig von der Bedeutung oder dem Ergebnis eines Spiels gibt es keinen Pokal, für den es sich lohnt, bei einem aufziehenden Gewitter auf dem Fußballplatz zu bleiben. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!