Mann stirbt, nachdem ihm wegen Schulden heißes Wasser übergossen wurde

In Sankt Petersburg führte eine Schuld von 30.000 Rubel zu einem tragischen Vorfall. Ermittler nahmen zwei ausländische Staatsangehörige fest, die verdächtigt werden, einen Bekannten wegen der Schulden brutal getötet zu haben. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Hauptverwaltung des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation für Sankt Petersburg.

Den Ermittlungsunterlagen zufolge ereignete sich die Tat in einer Wohnung an der Veteranov-Allee. Die Verdächtigen sollen dem Opfer den Weg aus dem Zimmer versperrt und die sofortige Rückzahlung der Schulden in Höhe von 30.000 Rubel verlangt haben.

Den Ermittlern zufolge schlugen die Verdächtigen den Mann mehrfach mit Händen und Füßen gegen Kopf und Körper, um seinen Widerstand zu brechen und ihn zur Zahlung zu zwingen. Anschließend übergossen sie das Opfer mit kochendem Wasser, um es weiter einzuschüchtern.

Der Mann starb noch am Tatort an seinen schweren Verletzungen und starken Verbrennungen. Im Interesse der Ermittlungen wurden seine Identität, die Umstände des Auffindens der Leiche und der genaue Todeszeitpunkt bislang nicht bekannt gegeben.

In diesem Fall wurde nach Artikel 105 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation — vorsätzliche Tötung ein Strafverfahren eingeleitet. Die Behörden nahmen zwei Verdächtige fest. Ermittler und Kriminaltechniker klären weiterhin alle Einzelheiten des Vorfalls sowie den jeweiligen Grad der Beteiligung an der Tat.

Außerdem wird erwartet, dass ein Gericht in den kommenden Tagen den Antrag der Ermittlungsbehörden auf Untersuchungshaft gegen die Verdächtigen prüft. Die Ermittlungen in dem Strafverfahren dauern an.