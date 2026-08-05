Anthropic beginnt mit der Entwicklung eines eigenen KI-Chips

·42·Technologie
Anthropic beginnt mit der Entwicklung eines eigenen KI-Chips

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im KI-Bereich, stellt ein eigenes Ingenieurteam zusammen, um spezielle KI-Chips zu entwickeln. Wie Business Insider berichtet, plant das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude, Hardware und neuronale Netzwerkmodelle gemeinsam zu entwickeln, um die Geschwindigkeit und Effizienz seiner Technologien zu steigern. Der stark gestiegene Bedarf an modernen Technologien zwingt die führenden Unternehmen des KI-Marktes zunehmend dazu, ihre Infrastruktur massiv auszubauen. Techcrunch.com berichtet .

Im vergangenen Monat berichtete The Information, dass Anthropic Samsung als möglichen Partner für die Herstellung eigener Chips in Betracht zieht. Als Hauptgrund für diesen Schritt gilt die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach dem Dienst Claude. Derzeit versuchen die großen Akteure im KI-Markt, möglichst viel Rechenleistung zu sichern, und Anthropic bildet dabei keine Ausnahme.

Ein strategischer Schritt zur Expansion

Bislang hat Anthropic strategische Vereinbarungen mit Konzernen wie AWS, Google, NVIDIA und AMD unterzeichnet, um seinen Rechenbedarf zu decken. Diese Partnerschaften ermöglichen dem Unternehmen zwar den Zugriff auf die erforderliche Hardware, doch Experten zufolge reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf externe Lieferanten zu verlassen, um das derzeitige Tempo der weltweiten KI-Nachfrage vollständig zu bewältigen. Deshalb gewinnen der Aufbau eines spezialisierten Siliziumteams und die Entwicklung eigener Hardwarelösungen strategische Bedeutung.

Berichten zufolge stellt das Unternehmen derzeit qualifizierte Ingenieure mit Erfahrung im Chipdesign für sein „spezialisiertes Siliziumteam“ ein. Den Anforderungen der ausgeschriebenen Stellen zufolge müssen Bewerber praktische Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker Chips und deren Abstimmung auf KI-Modelle mitbringen. Die Pressestelle von Anthropic hat die Informationen bislang nicht offiziell kommentiert.

Ein allgemeiner Markttrend

Anthropic ist nicht das einzige KI-Unternehmen, das sich zur Entwicklung eigener Prozessoren entschlossen hat. In diesem Bereich hat sich auf dem Technologiemarkt ein eigenes Wettbewerbsumfeld herausgebildet:

  • Im Juni dieses Jahres stellte OpenAI den von Broadcom entwickelten Chip Jalapeño vor, der hauptsächlich für die Datenverarbeitung und Inferenz ausgelegt ist.
  • Google DeepMind setzt dagegen seit vielen Jahren auf die TPU-Chips des Alphabet-Konzerns, um seine KI-Modelle zu betreiben.
  • Auch Meta entwickelt seine für KI-Aufgaben konzipierten MTIA-Beschleuniger aktiv weiter und setzt sie in der Praxis ein.
Dieser Trend zeigt, dass die Verbindung von Hardware und Software in der KI-Industrie zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für die Zukunft wird. Initiativen wie die von Anthropic könnten künftig schnellere, effizientere und leistungsfähigere KI-Dienste ermöglichen.

AnthropicKünstliche IntelligenzTechnologieChipClaude
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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